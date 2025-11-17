Автомобил пострада в маневра във Варна. Инцидентът стана на бул. "Трети март“, малко след магазин "Алати“ в посока центъра на "Владиславово“.На светофара има обособена лента за завой наляво. Шофьорът обаче не е видял островчето и е качил колата си върху него.Според варненци на такива островчета задължително трябва да има някакъв отвесен знак, тъй като те са невидими на шофьорите.