Два автомобила се движат в насрещното движение на ул. "Александър Рачински" във Варна, съобщи читател на Varna24.bg.

На кадрите се вижда, че двете коли са навлезли в платното, което е предназначено само за тролеи. 

Автомобилите - единият с шуменска регистрация, а другият с варненска - възпрепятстват движението и блокират изцяло един от преминаващите тролеи.