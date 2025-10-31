Традиционната акция "Зима“ стартира във Варна. Това съобщи главен инспектор Петко Камбуров от "Пътна полиция“. Тя ще се проведе на три етапа, от по 10 дни. Първият е за контрол на безопасността на превозните средства, като приоритетно ще бъде насочена към електрическите тротинетки, велосипедите и каруците. Вторият етап е насочен към толерантност на пътя – като ще обхване не само автомобилистите, но и пешеходците. Третият етап е за проверка на техническите параметри на возилата. Най-важното е грайферите на гумите. Няма изискване за задължителни зимни гуми, но протектора трябва да е минимум 4 мм.Всички моторни-превозни средства с изтъркани гуми веднага ще бъдат спирани от движение.Акцията е организирана от Министерството на вътрешните работи в партньорство с други държавни институции и неправителствени организации. Целта ѝ е да повиши вниманието на всички участници в движението и да напомни за необходимостта от отговорно поведение на пътя през есенно-зимния сезон.ОД на МВР – Варна призовава водачите да проверят изправността на автомобилите си и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия. Спазването на правилата за движение е гаранция за собствената и чуждата безопасност.