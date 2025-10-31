Автомобилистите във Варненско са предупредени
Всички моторни-превозни средства с изтъркани гуми веднага ще бъдат спирани от движение.
Акцията е организирана от Министерството на вътрешните работи в партньорство с други държавни институции и неправителствени организации. Целта ѝ е да повиши вниманието на всички участници в движението и да напомни за необходимостта от отговорно поведение на пътя през есенно-зимния сезон.
ОД на МВР – Варна призовава водачите да проверят изправността на автомобилите си и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия. Спазването на правилата за движение е гаранция за собствената и чуждата безопасност.
30.10
