Авторът на "Мамник" Васил Попов пристига във Варна
©
Представянето на романа "Лехуса“ (продължението на "Мамник“) и среща с Васил Попов във Варна предстои до дни. Попов пристига в морската столица на 13 януари. Той ще се срещне със своите почитатели в регионална библиотека "Пенчо Славейков“, Варна от 18:00 часа.
Ще бъде представен най-новия му роман, излязъл на книжен носител, но и ще можете да поговорите за сериала, за "Аждер“, за страшното и безстрашните в романите на Попов, а също ще можете да получите автограф от него.
За "Лехуса“:
Нощният покой над трънското село Вракола е прорязан от далечен бебешки плач и прииждането на нови демони. Този път граничните полицаи Божана и Митко ще се изправят пред още по-сложни загадки, които ще ги отведат до древен храм-кладенец и новооткрито тракийско съкровище. В разплитането на случая ще им помага и археологът Лора Кадурина – приятелка на Божана от студентските години. Ала Вракола ще се окаже тясна за мащабите на мистерията и те ще се доберат до потайностите на Странджа планина. В лабиринтите на загадката героите ще се сблъскат с нови приятели, но и с нови страхове.
Васил Попов е роден през 1990 г. в София. Завършил е екология в Софийския университет "Свети Климент Охридски“, след което три години работи за телевизионния канал "Нешънъл Джиографик“. Страстта му към фотографията го води на впечатляващи места из цяла България, а интересът му към българската природа и фолклор застава в сърцевината на бъдещия му творчески път. През 2020 година печели първия конкурс за оригинален аудиосериал, организиран от Storytel Studio.
Така на българския литературен пазар се появява "Мамник“ – произведението, което променя историята на жанровата литература у нас и продължава да разкрива пред хиляди читатели енигматичните лица на българското народно творчество.
Реклама
Още от категорията
/
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Българското дипломатическо дружество с остра критика към ЕК и ЕП
21:17 / 08.01.2026
Васил Пандов обвърза хранителния картел с основния свидетел по де...
15:08 / 08.01.2026
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.