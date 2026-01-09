Време е песента на лехусата да зазвучи из още български градове и то в компанията на създателя си Васил Попов, авторът на "Мамник", който направи фурор в родната литература.Представянето на романа "Лехуса“ (продължението на "Мамник“) и среща с Васил Попов във Варна предстои до дни. Попов пристига в морската столица на 13 януари. Той ще се срещне със своите почитатели в регионална библиотека "Пенчо Славейков“, Варна от 18:00 часа.Ще бъде представен най-новия му роман, излязъл на книжен носител, но и ще можете да поговорите за сериала, за "Аждер“, за страшното и безстрашните в романите на Попов, а също ще можете да получите автограф от него.Нощният покой над трънското село Вракола е прорязан от далечен бебешки плач и прииждането на нови демони. Този път граничните полицаи Божана и Митко ще се изправят пред още по-сложни загадки, които ще ги отведат до древен храм-кладенец и новооткрито тракийско съкровище. В разплитането на случая ще им помага и археологът Лора Кадурина – приятелка на Божана от студентските години. Ала Вракола ще се окаже тясна за мащабите на мистерията и те ще се доберат до потайностите на Странджа планина. В лабиринтите на загадката героите ще се сблъскат с нови приятели, но и с нови страхове.Васил Попов е роден през 1990 г. в София. Завършил е екология в Софийския университет "Свети Климент Охридски“, след което три години работи за телевизионния канал "Нешънъл Джиографик“. Страстта му към фотографията го води на впечатляващи места из цяла България, а интересът му към българската природа и фолклор застава в сърцевината на бъдещия му творчески път. През 2020 година печели първия конкурс за оригинален аудиосериал, организиран от Storytel Studio.Така на българския литературен пазар се появява "Мамник“ – произведението, което променя историята на жанровата литература у нас и продължава да разкрива пред хиляди читатели енигматичните лица на българското народно творчество.