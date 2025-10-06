ЗАРЕЖДАНЕ...
Авторът на емблематична пластика във Варна с изложба "40 години провокация в изкуството"
Веселин Костадинов е творец, който не се страхува да бъде директен и да използва изкуството като инструмент за гражданска позиция. През годините някои от творбите му са предизвиквали разгорещени спорове, други са впечатлявали с необичайна реализация, като имерсивната му инсталация на Рибарския плаж през 2000 г. Най-обичаните от варненци и гостите на града негови скулптури са се превърнали в част от градския пейзаж на Варна, като “Разходка" на бул. “Княз Борис" І пред хотел “Черно море" и пейката със седналата фигура от бронз на арх. Дабко Дабков - един от създателите на модерния облик на Варна от първата половина на ХХ век.
Заглавието и селекцията от творби, които авторът е подбрал за тази изложба, открито декларират неговата позиция за ролята на артиста и изкуството в обществото. Вместо традиционна ретроспекция, авторът представя програмна изложба, която не само обобщава досегашния му път, но и очертава бъдещите посоки в неговото творчество. Експозицията включва над 20 произведения, които се вписват в полето на съвременната скулптура и художествената инсталация. Посетителите ще видят предимно пространствени скулптури и инсталации, изработени от разнообразни и често неконвенционални материали като ламарина, дърво, стъкло и месинг, както и работи от теракота. Включена е и акрилна живопис, както и голямоформатна рисунка, които демонстрират пластичносттта в изказа на художника.
Юбилейната изложба представя творби от последните десетилетия от творчеството на Веселин Костадинов, като съчетава избрани работи от периода 2010–2022 г. със съвсем нови, голямоформатни творби, създадени през последните месеци на 2025 г.
Първа по времето на своето създаване е "Стената на плача“ (2012/2014 г.) - пространствена работа от хартия със специфична клетъчна структура, напомняща за стената на някогашната сграда на дружеството на художниците в морския град, която носи спомен за отминало за артистичната общност време. "Ухото“ или "Когато миналото си е отишло, а настоящето не е дошло“ (2014/2015 г.) от същия период е скулптурна инсталация от ламарина и акрил, представяща фигурата на "човека-ухо" - остър коментар за манипулацията на обществото от невидимите сили, които продължават да ни контролират.
Сред най-новите работи в експозицията е мащабната нова скулптура с височина 3.50 м, изградена от дървена конструкция, полиетилен и плат, със заглавие "Ако не знаеш къде отиваш, стигаш там, където най-малко си очаквал“ (2025 г.). Творбата е метафора за несигурността на пътя и непредсказуемостта на съдбата. Също от тази година е и оцветената дървена конструкция от триъгълни сегменти, описващи арка. Творбата е наречена "Движение, посока, живот“ и в нея авторът влага своето виждане за жизнения цикъл и вечните стремежи на човека.
Костадинов превръща галерийното пространство в арена за размисъл по актуални обществени проблеми. Изложбата разкрива личните каузи на автора, вариращи от грижата за градската среда до отношението към актуалните събития на световната сцена. Специално място заемат работите, които изследват концепцията за "клетката“ като оградено пространство, символ на изолация и обществени ограничения.
Юбилейната изложба на Веселин Костадинов се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Култура" на Община Варна.
Веселин Костадинов е скулптор и художник, автор на знакови пластики в града и региона. От най-познатите са скулптурата на арх. Дабко Дабков пред хотел “Мусала", "Разходка" до хотел “Черно море" и др. Автор на ежегодната награда на Строителната камара Варна “Златен отвес". Творческия си път започва в ателието си в легендарния “Вулкан". Включен е в "Who is who in Bulgaria" от 1998 г., участва в международни пленери под патронажа на холандската кралица
Беатрикс II, изложби във Франция, в които са включени и музейни експонати.
2023 – Стенопис за училището в с. Михалич, област Варна
2022 – Скулптура на Никола Спасов "Адмирала“, реализирана до стадион “Тича", Варна
2021 – Национална изложба “Лудогорие", Художествена галерия Разград
2021 – Национална изложба "Пролетен салон“, Габрово
2020 – Национална изложба "Post pandemic", ХГ "Асен и Илия Пейкови“, Севлиево
2019 – Второ международно триенале "Духът на акварела“
2019 – Национална изложба “Лудогорие", Художествена галерия Разград
2019 – Годишна изложба на варненските художници, Градска художествена галерия Варна
2019 – Изложба "Малък формат“, Художествена галерия Добрич
2018 – Самостоятелна изложба в Градска художествена галерия Варна, България
2017 – Изложба "От ателието на…“, Аспарухово
2016 – Самостоятелна изложба "Отвъд видимото“, галерия "La Passerelle“, Монт Сант Енан, Франция
2016 – Колективна изложба в рамките на фестивала "Импресионистична Нормандия“, "Представете си“, галерия "La Passerelle“, Монт Сант Енан, Франция. В изложбата са включени оригинални музейни произведения на Вион Дюшан и Макс Пинон Ернест
2016 – Участва в каталог към изложбата "Представете си“
2015 – Изложба в “Блугалери", Варна, България
2015 – Изложба в "Office du tourisme des Trois Vallées“, Ри, Франция
2014 – Групова изложба “Следващите осем", галерия “Графит", Варна
2013 – Групова изложба в Руан, Франция
2011 – Номинация от конкурса за наградите на “Алианц", България
2009 – Шесто биенале на скулптурата в градините Боа Гилберт, Франция
2009 – Самостоятелна изложба в галерия “Жерар Будан" - Руан, Франция
2008 – Самостоятелна изложба в Българския културен център в Париж, Франция
2008 – Изложба в галерия “Орсе", Париж, Франция
2007 – Изложба в галерия “Камил Бюржи" – Три дни в квартал Друо, Париж, Франция
2001 – Самостоятелна изложба в галерия “Стълбата", Галерия за чуждестранно изкуство, София
2001 – Участие във Фестивал на висшата и авангардна мода, Варна
2000 – Самостоятелна изложба на Рибарския плаж във Варна
1999 – Симпозиум и изложба в галерията на град Дордрехт, Холандия
1998 – Включен в изданието "Кой кой е в България“
1996 – Проект и изпълнение на скулптури за хотел Атлас, Златни пясъци
1996 – Проект и изпълнение на скулптурата на Икар и гълъбарници за Златни пясъци
1994 – Самостоятелна изложба в Градска художествена галерия Варна
1994 – Изложба в “Хоф галери", Германия
1991 – Симпозиум и изложба в Дордрехт, Холандия - среща разговор с Кралицата на Холандия Беатрикс II
1989 – Релеф в читалището в кв. “Владиславово", Варна
1989 – Релеф глава на Хипократ за Медицинска академия, Варна
1989 – Релеф на спортист и информационна стена за Спортно училище, Варна
1988 – Участие в 25 ОХИ и Симпозиуми по скулптура
1988 – Втора награда от Всеруски симпозиум по скулптура в камък в Одеса, СССР
1988 – Приет за член на СБХ
1988 – Реализира скулптура за парка на “Гранд хотел" Варна
1987 – Участие в Национална изложба скулптура на открито, Варна
1987 – Голямата награда на град Стара Загора за участие в Симпозиум по скулптура в камък
1986 – Участие в Симпозиум по скулптура в дърво в село Ясна поляна
1985 – Завършва специалност скулптура във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново
Вернисажът на изложбата е на 8 октомври от 17:00 до 19:00 в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна, като ще остане експонирана до 27 октомври 2025 г.
