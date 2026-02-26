БЧК - Варна и Окръжен съд - Варна подписаха споразумение за сътрудничество
Споразумението беше подписано от председателя на Окръжен съд - Варна съдия Цвета Павлова и председателя на Областния съвет на БЧК - Варна Петър Радушев. На събитието присъстваха проф. Красимир Гигов - генерален директор на Българския Червен кръст, Юлиян Страшимиров - заместник-председател на БЧК - Варна, Милена Сиракова - директор на организацията в града, съдия Стоян Попов - заместник-председател на Окръжен съд - Варна, както и Мирослава Славчева - съдебен администратор на съда.
С подписването на документа двете институции декларират готовност да работят съвместно за популяризиране и разпространяване на червенокръстките принципи сред съдиите и съдебните служители, като ги насърчават да се включат като доброволци и посланици на каузите, свързани със съхраняването на мира, човешкото достойнство и солидарността. Партньорството предвижда реализиране на съвместни инициативи за превенция на рисково поведение сред младите хора във Варна, включително сред доброволците на червенокръсткото движение, както и дейности за повишаване готовността на населението за реакция при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ.
Новото партньорство е израз на стремежа на БЧК - Варна и Окръжен съд - Варна да обединят експертиза и ресурси, за да работят за насърчаване на хуманността, правовия ред и активното гражданско участие в региона.
