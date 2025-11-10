Областният съвет на Български Червен кръст – Варна ще отбележи днес 140 години от създаването на Варненската Червенокръстка организация под надслов: "140 години БЧК - Варна: с поглед към миналото, с грижа за бъдещето“Програмата включва:14:30 часа: Поднасяне на венец на паметника на митрополит Симеон – първият председател на Варненската червенокръстка организация Място: Морска градина - Алея на Възраждането15:30 часа: Тържествено честване на 140 години от създаването на Варненската Червенокръстка организация Място: Зала "Черно море“, хотел "Черно море“, гр. ВарнаДо Слънчевия часовник в Морската градина е подредена експозицията "140 години БЧК – Варна: с поглед към миналото, с грижа за бъдещето“. Изложбата представя важни моменти от развитието на Варненската червенокръстка организация и нейните дейности от годините на създаването й до днес.