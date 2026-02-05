С гордост споделяме, че нашият преподавател проф. д-р Станислав Иванов е избран за президент на Международната федерация за информационни технологии и туризъм (IFITT) за мандат 2026–2028 г., пишат от Висшето училище по медижмънт (ВУМ) – Варна.IFITT е водеща глобална общност за създаване и разпространение на знания в областта на информационните и комуникационните технологии в туризма. С над 30 години история, федерацията обединява учени и професионалисти от цял свят и е в челните редици на научните изследвания и иновациите в туризма и туристическите технологии.В своя мандат проф. д-р Иванов ще ръководи IFITT, воден от три основни стълба: Визия с амбиция, Действие с цел, Стойност за обществото.Неговото избиране е признание за дългогодишния му принос към развитието на е-туризма, научните изследвания и международното академично сътрудничество. За нас това е и доказателство за високото ниво на експертиза и международно признание на преподавателите във Висше училище по мениджмънт.Поздравяваме проф. д-р Иванов и му пожелаваме успешен и вдъхновяващ мандат начело на IFITT, пишат още от вуза.