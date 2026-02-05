БГ гордост: Преподавател на варненски университет стана президент на IFITT
IFITT е водеща глобална общност за създаване и разпространение на знания в областта на информационните и комуникационните технологии в туризма. С над 30 години история, федерацията обединява учени и професионалисти от цял свят и е в челните редици на научните изследвания и иновациите в туризма и туристическите технологии.
В своя мандат проф. д-р Иванов ще ръководи IFITT, воден от три основни стълба: Визия с амбиция, Действие с цел, Стойност за обществото.
Неговото избиране е признание за дългогодишния му принос към развитието на е-туризма, научните изследвания и международното академично сътрудничество. За нас това е и доказателство за високото ниво на експертиза и международно признание на преподавателите във Висше училище по мениджмънт.
Поздравяваме проф. д-р Иванов и му пожелаваме успешен и вдъхновяващ мандат начело на IFITT, пишат още от вуза.
