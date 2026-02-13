Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Криминален тип нападна касиерка в магазин, избута я със сила, и сви 7 кутии цигари от стелажа до касовия апарат.

Нападението се разигра вчера в търговски обект в центъра на Варна.

От полицията обясниха, че 34-годишен мъж от морския град, криминално проявен е задържан за срок от 24 часа. Той е арестуван за извършен от него грабеж от магазин за хранителни стоки на 7 броя кутии цигари. Деянието е извършено чрез отправяне на заплахи за саморазправа и използване на физическа сила спрямо продавачката – той я хванал за ръцете, избутал я в страни и свил кутиите.

Материалите по разследването са докладвани на дежурен прокурор при Варненската районна прокуратура.

На виновникът предстои предявяване на обвинение. Работата по случая продължава.

Не е ясно дали той е бил подбуден за кражбата от поскъпването на цигарите, за което Varna24.bg информира.