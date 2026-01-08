Бабинден! Ето колко деца се родиха в Майчин дом – Варна през 2025 г.
През 2025 г. животът се роди 1611 пъти – 1611 първи вдишвания, първи плачове и безброй нови надежди.
Последното бебе за годината е момиченце, родено на 31.12.2025 г., което изплака за първи път в ръцете на д-р Димитрова.
С едно ново начало, с едно малко момиче и с много вяра в утрешния ден, затваряме страницата на 2025 година.
Благодарим на целия екип за професионализма, грижата и човечността – всеки ден, всяко раждане, всяко чудо.
Историята на Майчин дом - Варна започва през 2003 г. със създаването на специализирана болница по акушерство и гинекология и достигна до концепцията за голяма многопрофилна болница, която е изградена на голяма площ и разполага с 97 легла, 9 операционни, 2 родилни зали и добре обучени лекари специалисти, акушерки, медицински сестри и помощен персонал.
Бабинден е български празник, отбелязван на 8 януари (или на 21 януари по нов стил) в чест на бабата акушерка в селото.
Празникът е свързан със семейните обичаи. По произход е езически.
Съдържа 3 основни елемента:
Къпане на малките деца от бабата (народна акушерка) – съпровожда се с благословии, намазване на децата с мед и масло, даряване на бабата с вълна и обредни кравайчета. Обичаите имат магикопродуциращ смисъл за здраве.
Угощение на младите булки в дома на бабата. Участват всички млади булки, на които бабата е бабувала (чиито деца е израждала) през годината. Носят хляб, баница, печена кокошка и вино. Поливат на бабата да се измие и я даряват на дясното рамо с риза, престилка, кърпа, чорапи.
Влечугане (къпане) на бабата (обичаят е разпространен само в отделни селища в България). Извършва се след угощението. Жените откарват бабата на колесарка на реката или кладенеца, където става обредното изкъпване. Всички са накичени с върви, с червени чушки и къдели вълна. Пеят обредни песни с еротични мотиви. На празника не се допускат мъже. На случайно срещнат мъж се подхвърлят закачки. Празнува се също и за умилостивяване на болестта бабици, която напада главно децата.
