Бадем цъфна във Варна. Красивото дърво привлече погледи на ул. "Княз Николаевич“ зад сградата на Икономическия университет, видя репортер наБадемовото дърво цъфти много рано напролет, обикновено през февруари или март, често преди появата на листата, което го прави едно от първите пролетни дървета. Цветовете са бели или бледорозови, а плодовете узряват в края на лятото. Цъфтежът зависи от времето и сорта, като ранните пролетни температури определят точното време.Когато чете Библията, човек открива множество препратки към дървета, растения и цветя, всяко със свое уникално значение и символика. Едно дърво, което се откроява особено, е бадемовото дърво. Това дърво има символично значение в цялата Библия, често представляващо бдителност, ранно пробуждане и плодородие. Символизмът на бадемовото дърво е толкова дълбок, че се появява както в Стария, така и в Новия завет, което го прави важна библейска препратка. Символизмът на бадемовото дърво е особено разпространен в книгата Битие. В глава 30 Яков разделя стадата на чичо си Лаван и избира всички пъстри и петнисти агнета, кози и овце за себе си. За да си осигури успех, Яков използва методи, считани за суеверни, включително поставяне на бадемови клонки пред животните си по време на чифтосване. От тази история бадемовото дърво се е превърнало в символ на просперитет и успех в древността.В Новия завет бадемовата клонка също е символична. В Книгата Числа жезълът на Аарон, направен от бадемово дърво, е използван, за да символизира неговата свещеническа власт. Освен това, в Книгата на Еремия Бог показва на пророк Еремия бадемова клонка, което показва, че Бог бди над словото Си и ще побърза да го изпълни. Тези препратки помагат за затвърждаване на значението на бадемовото дърво в библейската символика, което го прави завладяващо изследване както за духовните търсачи, така и за любителите на природата.Бадемовото дърво се споменава в Библията и се смята за едно от най-значимите дървета от библейските времена. Наред с многобройните си библейски препратки, бадемовото дърво е известно и със своята красота и плодовитост в Близкия изток.В допълнение към самото бадемово дърво, бадемовият цвят има значително символично значение в библейските времена. Бадемовият цвят представлява красотата и плодородието на Божието творение. Според еврейската традиция, бадемовият цвят ще бъде първият плод, който ще се появи, когато дойде Месията. Смята се, че това е така, защото бадемовото дърво пуска листа в края на зимата преди всички останали дървета. По този начин, то е знак за пролет, ново начало и надежда.Има любопитен случай с бадема, описан от британския естествоизпитател - любим автор за животните на милиони по света - Джералд Даръл. Тя е свързана с неговия брат - един от най-изявените писатели на ХХ век – често сочен за Нобелов лауреат, но той и така не я получава тази награда - Лорънс Дърел. Случката описва интересен случай с бадемово дърво, като по този начин пояснява, че красотата на цветовете му са мимолетни. Приятелят на Лорънс Дърел - художник, започнал да рисува цъфнало бадемово дърво, но след първия по-силен Сироко (горещ, сух и прашен вятър, произхождащ от Сахара) листата окапали и той изпаднал в депресия, тъй като не могъл да нарисува картината.