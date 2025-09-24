Гледката на съдраното знаме не остана незабелязана от варненци.
От ДПС Ново начало заявиха, че са готови да заменят скъсания трибагреник, а Попов отвърна, че смяната на знамената вече се подготвя от Общината и дарение от политическа партия ДПС-Ново начало или свързани с нея лица няма да бъдат приети.
Тази сутрин, бившият председател на Общински съвет Варна, Тодор Балабанов отвърна на изказването на Попов публично:
Бих подминал поредната порция конспиративни брътвежи на временния кмет на Варна Павел Попов, ако не ставаше дума за знамето на България.
Знамето не е партийна собственост, г-н Попов! Затова всякакви политически упражнения на фона на флага са кощунство!
Загриженост за скъсания флаг трябва да проявяват всички политици, независимо от партийната им принадлежност. Да правиш политика от знамето на България е опит за още разделение в тази и без друго напрегната ситуация във Варна, а и в цялата страна.
Бих взел снимка на опърпания национален символ от профила на всеки политик, пък бил той и опонент. И бих написал същото. Ако на Вас Ви се привижда някакъв "синхрон“, значи не знамето Ви е важно, а политиката на раздори, в която ПП-ДБ сте експерти.
Вместо да пишете поредните си пародийни постове, се погрижете за Знамето. А ако наистина вече подготвяте смяна на скъсания флаг, това може само да ме радва!
Значи моята публикация е постигнала желания ефект.
За пореден път сме свидетели на нелепи оправдания в социалните мрежи, вместо реални действия. Община Варна е превърната в партиен офис на ПП-ДБ, а управлението ѝ признава за варненци само собствените си фенове.
Гражданите на Варна са всички, пристрастни или не, партийни членове, фенове, безпартийни... И Знамето е на всички!
За каква свобода говорите изобщо, г-н Попов, щом дори националните ни ценности не можете да опазите!
