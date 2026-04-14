Търсят лекари и медицински сестри за новата Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Балчик. Информацията съобщиха от РЗИ-Варна.

В момента предстои структурирането на четвъртата регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Балчик. Там е позициониран петия специализиран хеликоптер, който бе доставен през месец март тази година и е базиран на летище Балчик.

В тази връзка са необходими лекари и медицински сестри. Лекарите трябва да притежават една от следните специалности "Анестезиология и интензивно лечение“, , "Вътрешни болести“, "Спешна медицина“ или да са специализанти по "Анестезиология и интензивно лечение“, "Спешна медицина“, "Вътрешни болести“. Професионалният им опит трябва да е не е по-малко от 3 години, а медицинските сестри да имат не по-малко от 2 години.

Припомняме, че центърът за спешна медицинска помощ по въздуха започна своята реална работа през февруари 2024 г. с пристигането в България на първия закупен хеликоптер за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. До края на 2026 година е планирано България да разполага с шест хеликоптера в напълно оборудвани бази за спешна медицинска помощ. Те ще бъдат разположени така, че да покриват цялата страна и да позволяват медицинско обслужване в т.нар. "златен час" при спешни състояния, възникнали в радиус от 170 км. от съответната база. Обхвата на шестте бази се застъпва, което ще осигури пълна свързаност в цялата страна, когато пристигнат всички хеликоптери.

Първата база е ситуирана в София, като хеликоптерът осъществява мисии на повече от една област на територията на страната. Втората база е изградена в Сливен, а третата база в град Долна Митрополия.

Представяме ви обявите за лекар и медицинска сестра в Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха – гр. Балчик.