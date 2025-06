Грандиозен успех за Варна донесе Балет Step One при НЧ "Христо Ботев". Талантите покориха световната сцена на танца DANCE WORLD CONTEST. Едно от най-престижните танцови събтия в света събра елита на планетата във Фрежус, Франция.Равносметката за варненци е повече от впечатляваща – 6 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал.Златни във Франция са Хрисия Димитрова (Headlong Flight – акро), Моника Атанасова (I Will Never Forget – лирикъл), Симона Добрева (Le Jazz Hot – джаз/шоу денс), Павел Стоянов (Empty Notes – лирикъл) и малката група на балета до 13 г. (Te voglio bene assai – лирикъл).Балет Step One спечели сребърен приз при формациите (Alice in Wonderland – шоу денс), сребърна е и Симона Добрева (Vailed Reflection – модерно). Трето място на почетната стълбичка зае Хрисия Димитрова (Rescue – лирикъл, хореография Денислав Иванов).Достойно се представиха още: 4 място - Дарина Димитрова (Amazing Grace – лирикъл), 5 място - Моника Атанасова – (Deafening Silence – модерно/хореография Денислав Иванов), 6 място - Гергана Димова (You Won’t Come Back Again – шоу денс), 7 място - Арина Кръстева (Enchanted – модерно) и Магдалена Калоянова (Kirgiz Dance – характерни танци), 8 място – Дует Хрисия Димитрова & Гергана Димова (What is this feeling – шоу денс), Арина Кръстева (Beyond the Norm – шоу денс) и формацията на балета (Japanese dance - характерни танци).Специална награда – "Соло на деня" грабна Павел Стоянов.В конкурса участваха таланти от цял свят - Китай, Германия, Южна Африка, Швеция, Швейцария, Италия, Нова Зеландия, България. Те представиха различни стилове танци - класически балет, модерен и съвременен танц, джаз, шоу танци, свободни импровизации, национални и фолклорни танци, хип-хоп, степ, както и песни.Танцьорите се състезаваха в четири възрастови категории – с изпълнения като сола, дуети, триа, групи и формации."DANCE WORLD CONTEST 2025 е истинска платформа за млади таланти, вдъхновение и културен обмен чрез силата на танца! Участието в това престижно събитие бе възможно след класиране чрез национални танцови квалификации в съответната държава. Франция, Балет Step One представи България с впечатляваща програма от 17 танца, участвахме с 2 формации, 1 малка група и 14 солови изпълнения. В състезанието се включиха 13 талантливи деца от различни училища във Варна, които показаха не само високо ниво на техника и артистизъм, но и истински дух на единство, труд и вдъхновение. Нашите участници са ученици от: ЧОУ "Малкият принц“, гимназия "Антоан Дьо Сент Екзюпери“, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, СУ "Димчо Дебелянов“, ОУ "Добри Чинтулов“, СУЕО "Александър С. Пушкин“ и СУХНИ "Константин Преславски“. Гордеем се с всяко едно от децата и ги поздравяваме за смелостта и труда, които вложиха, за невероятния начин, по който представиха Варна и България на международната сцена!", не скриха вълнението си от балет Балет Step One.И отправиха благодарност към всички свои талантливи танцьори, вдъхновени хореографи и неуморни родители!"Най-вълнуващото бе, че българският химн звуча цели 5 дни на световната сцена – в чест на успехите на нашите деца. Сълзи, гордост, трепет – това е емоция, която ще помним цял живот! Пътят ни дотук беше дълъг и изпълнен с предизвикателства – както на сцената, така и извън нея. Въпреки трудностите и липсата на институционална подкрепа, ние – екипът и родителите, сами създадохме възможност децата да бъдат там, където им е мястото – на световния подиум. Горди сме. Благодарни сме. Но не крием – боли, че такива постижения често остават незабелязани в собствената ни страна. Въпреки всичко – ние успяхме. Защото вярваме. Защото се борим. Защото, когато имаш сърце, сцената е твоя. Благодарим от сърце на всяко дете, на родителите за подкрепата и доверието, и на целия екип, който стои зад магията на Step One - Полина Добрева, Ивиана Рачева, Ана Надворни, Петя Ризова, Ива Рижова и Калина Гочева. Светът вече знае кои сме. Благодарим за подкрепата на "Албена" АД. Продължаваме напред – по-силни, по-уверени и по-вдъхновени от всякога!", коментираха създателите на Step One Варна.