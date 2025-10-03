ЗАРЕЖДАНЕ...
Басейнова дирекция – Варна обяви конкурс за фотографии на Черно море
©
Темата на конкурса е: "Вълните на утрешния ден".
Регламент на конкурса:
1. Право на участие имат всички любители на фотографията.
2. Всеки участник може да представи до 2 авторски фотографии.
3. Снимките трябва да са съобразени с темата на конкурса: "Вълните на утрешния ден“.
4. Критерии за оценка: оригиналност, съответствие с темата, художествено въздействие, качество и др.
5. Фотографиите ще бъдат оценявани от комисия, определена от Директора на БДЧР.
6. Отличия: първо, второ, трето място и специална награда на публиката чрез онлайн гласуване във Facebook страницата на Дирекцията (снимката с най-много харесвания).
7. Срок за изпращане на снимките: до 27.10.2025г.
8. Снимките се изпращат на следната ел. поща: bdvarna@bsbd.bg
За участие в конкурса е необходимо представяне на следната информация: Име и фамилия, Възраст/населено място, Заглавие на снимката, Кратко описание (по желание), Телефон, Ел. Поща.
Авторски права и използване на снимките: С участието си в конкурса, авторите декларират, че представените от тях фотографии са тяхна оригинална творба и не нарушават чужди авторски права.
С изпращането на снимките, участниците предоставят на организаторите правото безвъзмездно да използват, публикуват и разпространяват представените фотографии за целите на: публикуване в планове, проекти, информационни бюлетини, стратегии, доклади, рекламни материали и др.; използване в печатни и електронни издания; публикуване в социални мрежи и в официалната интернет страница на БДЧР.
Победителите ще бъдат обявени на 31 октомври 2025 г. – в рамките на събитията, посветени на Международния ден на Черно море.
Имената на наградените участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страницата на организатора, вкл. и в социалните мрежи.
Наградените участници ще бъдат уведомени по имейл или телефон, след края на конкурса.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.