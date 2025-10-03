По случай 31 октомври – Ден на Черно море, Басейнова дирекция "Черноморски район“ обявява конкурс за фотография, посветен на богатството и красотата на нашето море и Черноморско крайбрежие. Целта на конкурса е да насърчи творчеството и любовта към природата, както и да популяризира опазването на водите.Темата на конкурса е: "Вълните на утрешния ден".Регламент на конкурса:1. Право на участие имат всички любители на фотографията.2. Всеки участник може да представи до 2 авторски фотографии.3. Снимките трябва да са съобразени с темата на конкурса: "Вълните на утрешния ден“.4. Критерии за оценка: оригиналност, съответствие с темата, художествено въздействие, качество и др.5. Фотографиите ще бъдат оценявани от комисия, определена от Директора на БДЧР.6. Отличия: първо, второ, трето място и специална награда на публиката чрез онлайн гласуване във Facebook страницата на Дирекцията (снимката с най-много харесвания).7. Срок за изпращане на снимките: до 27.10.2025г.8. Снимките се изпращат на следната ел. поща: bdvarna@bsbd.bgЗа участие в конкурса е необходимо представяне на следната информация: Име и фамилия, Възраст/населено място, Заглавие на снимката, Кратко описание (по желание), Телефон, Ел. Поща.Авторски права и използване на снимките: С участието си в конкурса, авторите декларират, че представените от тях фотографии са тяхна оригинална творба и не нарушават чужди авторски права.С изпращането на снимките, участниците предоставят на организаторите правото безвъзмездно да използват, публикуват и разпространяват представените фотографии за целите на: публикуване в планове, проекти, информационни бюлетини, стратегии, доклади, рекламни материали и др.; използване в печатни и електронни издания; публикуване в социални мрежи и в официалната интернет страница на БДЧР.Победителите ще бъдат обявени на 31 октомври 2025 г. – в рамките на събитията, посветени на Международния ден на Черно море.Имената на наградените участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страницата на организатора, вкл. и в социалните мрежи.Наградените участници ще бъдат уведомени по имейл или телефон, след края на конкурса.