Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Очаквам ОИК да не реагира така, както беше планирано – тоест да не прекрати правомощията му, макар че за семейството може би ще бъде по-добре. Това каза пред репортер на "Фокус" бащата на Благомир Коцев Рубин Коцев по време на протеста в защита на варненския кмет пред Двореца на културата и спорта във Варна. 

"Партийно той все още се държи, за да не измени на партията и на хилядите варненци, които са гласували за него. Той се държи, но с този общински съвет, дори да му продължат правата, той ще продължи да има проблеми, защото се опитва да им спре кранчетата, с които източват общинските предприятия – нещата там са ужасни“, казва Рубин Коцев.

Бащата на варненския кмет споделя, че се е видял със сина си миналия петък, преди да бъде преместен. В момента с него се виждат единствено адвокатите му.

Рубин Коцев очаква синът му скоро да бъде пуснат на свобода.

"В понеделник адвокат Лучева ще пусне новата мярка. Дали ще е домашен арест, дали ще е парична гаранция – ще видим. Надявам се Варненският съд да бъде обективен, разчитаме на това“, каза още бащата.

 