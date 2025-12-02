Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 1 декември 2025 г. във Военноморска база Бургас се проведе официална церемония по извеждането от строя на базов миночистач "Бриз“ – един от корабите, служили най-дълго в състава на Военноморските сили на Република България.

На церемонията присъстваха командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев,  бивши командири на кораба, ветерани от противоминните сили. 

Контраадмирал Михайлов изрази своята признателност и благодарност към всички екипажи, служили на "Бриз“, за високия им професионализъм и принос към отбраната на страната.

Слово от името на ветераните произнесе контраадмирал о.з. Валентин Гагашев, бивш командир на дивизиона, който подчерта, че най-важното е да се запазят традициите.

За над почти 45 години под българския военноморски флаг, корабът е проплавал десетки хиляди мили, свързани с осигуряването на минната безопасност и морската отбрана на страната. Първи командир на базов миночистач "Бриз“ е вицеадмирал о.з. Минко Кавалджиев (старши лейтент), а последен к-н III ранг Светослав Андонов. Корабът е оставил значима следа в развитието на противоминните сили, а на борда му са подготвени  поколения български моряци. 

Извеждането от строя на кораба е част от процеса на модернизация и обновяване на способностите на Военноморските сили.