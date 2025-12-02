На 1 декември 2025 г. във Военноморска база Бургас се проведе официална церемония по извеждането от строя на базов миночистач "Бриз“ – един от корабите, служили най-дълго в състава на Военноморските сили на Република България.На церемонията присъстваха командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев, бивши командири на кораба, ветерани от противоминните сили.Контраадмирал Михайлов изрази своята признателност и благодарност към всички екипажи, служили на "Бриз“, за високия им професионализъм и принос към отбраната на страната.Слово от името на ветераните произнесе контраадмирал о.з. Валентин Гагашев, бивш командир на дивизиона, който подчерта, че най-важното е да се запазят традициите.За над почти 45 години под българския военноморски флаг, корабът е проплавал десетки хиляди мили, свързани с осигуряването на минната безопасност и морската отбрана на страната. Първи командир на базов миночистач "Бриз“ е вицеадмирал о.з. Минко Кавалджиев (старши лейтент), а последен к-н III ранг Светослав Андонов. Корабът е оставил значима следа в развитието на противоминните сили, а на борда му са подготвени поколения български моряци.Извеждането от строя на кораба е част от процеса на модернизация и обновяване на способностите на Военноморските сили.