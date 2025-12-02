Базов миночистач "Бриз" бе изведен от състава на ВМС
©
На церемонията присъстваха командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев, бивши командири на кораба, ветерани от противоминните сили.
Контраадмирал Михайлов изрази своята признателност и благодарност към всички екипажи, служили на "Бриз“, за високия им професионализъм и принос към отбраната на страната.
Слово от името на ветераните произнесе контраадмирал о.з. Валентин Гагашев, бивш командир на дивизиона, който подчерта, че най-важното е да се запазят традициите.
За над почти 45 години под българския военноморски флаг, корабът е проплавал десетки хиляди мили, свързани с осигуряването на минната безопасност и морската отбрана на страната. Първи командир на базов миночистач "Бриз“ е вицеадмирал о.з. Минко Кавалджиев (старши лейтент), а последен к-н III ранг Светослав Андонов. Корабът е оставил значима следа в развитието на противоминните сили, а на борда му са подготвени поколения български моряци.
Извеждането от строя на кораба е част от процеса на модернизация и обновяване на способностите на Военноморските сили.
Още от категорията
/
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител ...
10:28 / 01.12.2025
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.