Всеки работен ден до 17 октомври, между 14:00 и 18:00 ч., в Голям Арт салон на Радио Варна може да бъде разгледана самостоятелната фотографска изложба на Еди Томас.Той е белгийски фотограф и интересите му са в заснемането на дива природа и животни. Авторът се занимава активно с фотография от 16-годишен.Преди шест години Еди Томас избира да остане да живее в България.Във Варна Еди Томас планира кратки фоторазходки с групи, които проявяват интерес към фотографското изкуство и искат да развият знанията и уменията си.