Жителите и гостите на Белослав са изправени пред реалната опасност единствената транспортна връзка между двата бряга на града да бъде преустановена през май. Причината за тревогата на местната власт е предстоящият задължителен класов ремонт на сегашния 26-годишен ферибот, който съвпада с критично забавяне в изграждането на неговия заместник, съобщава БНР.Според кмета на общината инж. Деян Иванов, ситуацията е патова, тъй като за стария плавателен съд е необходима модернизация на стойност между 1 и 2 милиона евро. Той подчертава, че общината не разполага с тези средства, а и инвестицията в съд, който съвсем скоро трябва да бъде изведен от експлоатация, е икономически нелогична. В момента Белослав очаква пускането на нов ферибот, който се строи с държавни средства, но проектът е сериозно застрашен от политическата нестабилност в страната.Кметът поясни, че откакто правителството е подало оставка, финансирането за новото съоръжение е преустановено. Към момента са платени едва около 30% от стойността му, като със същия процент се бави и самото строителство. Иванов изрази притеснение дали при тези обстоятелства новият ферибот ще може да бъде пуснат в експлоатация през октомври, както беше планирано първоначално.За да се избегне пълна транспортна блокада, общината води активна кореспонденция с "Морска администрация“. Предложението на местната власт е да се извърши специализиран водолазен оглед, на базата на който да се изготви становище за удължаване на срока за класов ремонт. По този начин старият ферибот би могъл да работи до окончателното приемане на новия съд, осигурявайки плавен преход без прекъсване на връзката.Значението на ферибота за региона е огромно, тъй като той превозва над 1 милион автомобила и 2 милиона пътници годишно. Услугата е напълно безплатна и се издържа изцяло от държавата чрез общинската фирма "Белфери“. Съоръжението е и ключов буфер при инциденти на Аспаруховия мост, когато опашките от чакащи коли достигат до 3 километра. Очаква се новият ферибот не само да реши настоящите проблеми, но и значително да намали разходите, превозвайки двойно повече автомобили на курс. Към момента обаче всяко забавяне в държавните плащания поставя под въпрос нормалния ритъм на живот в Белослав.