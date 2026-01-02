Цените на горивата по бензиностанциите у нас вече са изписани в евро, стойностите са конвертирани, а голяма част от служителите си "помагат" с приложения, които да изчислят рестото в лева или евро.Вчера сутрин по варненските бензиностанции нямало много клиенти. Няма проблеми с плащането в евро, установи репортерска проверка, предаде Радио Варна. Колонките отчитат автоматично в евро, същата е ситуацията и в търговската част.Проблем за служителите обаче е когато получават за дребни стоки едри пари и трябва да връщат в евро. В такива случаи те предпочитат клиентът да заплати с карта.Анкетирани коментират:"Преизчисляването на рестото отнема време и това кара някои клиенти да се откажат".Част от запитаните по бензиностанциите днес подчертават:"Всичко е точно, добре работим и с лева, и с евро".На повечето места автоматичен софтуер подпомага работата на служителите. Ако клиент плати в левове, но пожелае да му се върне в евро, системата изчислява рестото автоматично.На други бензиностанции във Варна обаче такъв софтуер няма и при опит да се плати малко под 2 евро за топла напитка, служителят се затрудни при връщането на ресто.Масовият бензин по варненските бензиностанции е 1,20-1,25 евро.