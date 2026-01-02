Бензиностанциите и цените в евро - каква е ситуацията във Варна?
©
Вчера сутрин по варненските бензиностанции нямало много клиенти. Няма проблеми с плащането в евро, установи репортерска проверка, предаде Радио Варна. Колонките отчитат автоматично в евро, същата е ситуацията и в търговската част.
Проблем за служителите обаче е когато получават за дребни стоки едри пари и трябва да връщат в евро. В такива случаи те предпочитат клиентът да заплати с карта.
Анкетирани коментират:
"Преизчисляването на рестото отнема време и това кара някои клиенти да се откажат".
Част от запитаните по бензиностанциите днес подчертават:
"Всичко е точно, добре работим и с лева, и с евро".
На повечето места автоматичен софтуер подпомага работата на служителите. Ако клиент плати в левове, но пожелае да му се върне в евро, системата изчислява рестото автоматично.
На други бензиностанции във Варна обаче такъв софтуер няма и при опит да се плати малко под 2 евро за топла напитка, служителят се затрудни при връщането на ресто.
Масовият бензин по варненските бензиностанции е 1,20-1,25 евро.
Още по темата
/
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
16:57
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
16:17
Още от категорията
/
Влади Николов, от "Аз Вярвам и Помагам": Затваряме една от най-големите страници в нашия живот!
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
19:48 / 01.01.2026
Въпреки леденото време на 1 януари, варненци напълниха централния...
14:37 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.