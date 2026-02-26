Без да тегли заем: ОбС-Варна гласува пари за бункер за линеен ускорител за Онкоболницата
Решението, взето с пълно единодушие от 43 гласа "за“, предвижда предоставяне на почти 4,2 млн. евро за изпълнение на проект "Изграждане на подпорни стени, стационар и бункер за линеен ускорител с прилежащи към него технически и спомагателни помещения в УПИ VII-1783, 2628, кв. 151 по плана на 29-ти МР на гр. Варна“. Част от средствата ще бъдат осигурени от преходен остатък от 2025 г. и приходи от местни дейности за 2026 г.
Проектът предвижда изграждане на структура за лъчелечение, като в първия етап ще бъде изградено специализираното помещение за монтаж на високотехнологичен линеен ускорител с необходимите технически и спомагателни пространства, а във втория етап – стационар, който ще допълни капацитета на лечебното заведение. Новите обекти ще осигурят функционална връзка със съществуващата сграда, като продължение на линейната структура на болницата.
"Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков“ вече е одобрена по националната програма "Модернизиране на болничните заведения“, управлявана от Министерството на здравеопазването и финансирана чрез Плана за възстановяване и устойчивост. По линия на този проект лечебното заведение има възможност да получи напълно безвъзмездно втори линеен ускорител – високотехнологична апаратура, използвана за съвременни лъчетерапевтични процедури. За да бъде доставено оборудването, Общината трябва да финансира изграждането на бункера. Крайният срок за строителството е 30 април 2026 г., а цялостното приключване на проекта трябва да стане до края на юни 2026 г.
Реализацията на инвестицията е от ключово значение за развитието на онкологичната помощ във Варна и региона, тъй като ще позволи внедряване на съвременна лъчетерапия, въвеждане на радиохирургия и възможност за прилагане на адаптивно лъчелечение, което значително ще подобри качеството и ефективността на лечението на пациентите.
Припомняме, че вчера темата се "разпали“ в открити писма между председателя на Общинския съвет инж. Христо Димитров и кметът на Варна Благомир Коцев.
