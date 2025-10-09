ЗАРЕЖДАНЕ...
Без кодове за опасно време днес, но над морето ще духа силен вятър
©
Днес над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 14° и 19°, в София – около 14°.
Над планините облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
140 състезатели ще участват в 4-тия турнир по стрелба с лък на за...
11:44 / 08.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.