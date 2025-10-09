Според прогнозата на синоптиците днес няма предупреждения за опасно време. Очаква се Северозападен вятър над морето с пориви от 15-17 m/s (7 бала по Бофорт). Следобед той постепенно ще отслабне.Днес над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 14° и 19°, в София – около 14°.Над планините облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.