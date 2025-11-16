Без вода са няколко района на Варна
Без водоподаване от 01.00 ч. до около 13.00 ч. ще са абонатите в част от местност Траката.
Поради авария със смущение във водоподаването или липса на вода до около 17.00 ч. ще бъдат абонатите на м.Зеленика и абонатите на м.Боровец.
