Без вода от малките часове в неделя са на няколко места край Варна. Това съобщиха от ВиК.

Без водоподаване от 01.00 ч. до около 13.00 ч. ще са абонатите в част от местност Траката.

Поради авария със смущение във водоподаването или липса на вода до около 17.00 ч. ще бъдат абонатите на м.Зеленика и абонатите на м.Боровец.