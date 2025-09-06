Както при всеки официален празник, гражданите и гостите на София, Пловидив и Варна и ще получат безплатна възможност за паркиране в рамките на три дни. На 6 септември отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.Зоните за платено почасово паркиране няма да работят на 6 септември – Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни – 7 и 8 септември. Това съобщиха от Столична община.През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят по обичайните си графици.