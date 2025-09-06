ЗАРЕЖДАНЕ...
Без зелена и синя зона във Варна в рамките на три дни
Зоните за платено почасово паркиране няма да работят на 6 септември – Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни – 7 и 8 септември. Това съобщиха от Столична община.
През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят по обичайните си графици.
