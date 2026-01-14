Авторът на "Мамник" пристигна във Варна!Усмихнат, интелигентен и готов да говори с всеки един свой почитател, писателят Васил Попов представи своята нова книга "Лехуса" в морската столица, а желаещите да поговорят с него и да си вземат автограф бяха десетки. Коя е лехусата и как изглежда мамникът бяха само част от въпросите към Попов. В разговора със своите читатели, писателят надигна завесата на сериала като разкри любопитни подробности по направата на филма."Да видя филм по моя книга беше моята детска мечта", сподели Попов и допълни, че като ученик е искал да учи в НАТФИЗ, но вместо това е записал екология. А после с усмивка призна на почитателите на "Мамник", че той ще влезе в ролята на журналист във филма."Ще ме видите в четвърти епизод.", усмихва се той.На въпрос кои са коментарите за филма, които са го изненадали най-много писателят споделя със смях, че това са били тези за косата на Божана и за мекиците, които майка й прави."Дори не осъзнавах колко важни са за хората къдриците й", казва той. Попов споделя, че докато е пишел "Мамник" дори не е искал да описва външния вид на героите си, прави го след като Ваня Щерева го съветва да посочи подробности как изглеждат те, за да им вдъхне живот. Така Божана става червенокоса красавица, с хетерохромия. "Много по-късно осъзнах, че съм описал едно момиче от нашето село. Без дори да се замисля. Явно докато съм пишел как изглежда Божана в ума ми е изникнал нейният образ", казва Попов. Друг реален персонаж е веселият и винаги верен приятел Митко. "Бях много притеснен как истинският Митко ще възприеме образа си в книгата, тъй като бях написал, че често си пийва по чашка ракия. Един ден ми звънна, за да ми каже, че всичко е точно. Беше много горд, че го има в книгата", каза още Попов и допълни, че истинският Митко е починал преди време и за съжаление няма да може да се види и на екрана.А най-големите успехи за хитовия автор предстоят.Книгата "Мамник" до края на февруари ще излезе в "Story tell" и на английски език, разкриха от екипа на Попов от издателство "Colibri". А за сериала на Маги Халваджиян вече има запитване и от чужбина.Самият писател е по-зает от всякога. В края на месеца по покана на професор Христо Пимпирев заминава за Антрактида, за да напише продължението на "Пермафрост". А до края на годината читателите могат да очакват още 2 книги от Попов, който не спира да черпи вдъхновение от родния фолклор и митология.