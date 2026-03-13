Безкрайни опашки и тълпи от ученици и родители на кандидатстудентската борса във Варна
Заместник-кметът Павел Попов откри форума с пожелание за успех на участниците – кандидат-студенти и представители на висшите учебни заведения. Той определи избора пред младите хора къде да продължат своето образование като един от най-важните в живота.
В нашето общество битува схващането, че това е време за отделяне от дома, време да отидете далеч, да съберете опит и евентуално да се върнете отново в родния си град. Този форум ще ви покаже, че това не е единственият възможен път и висшите учебни заведения във Варна предлагат такива възможности, че решението да останете и да учите тук е равноценно на това да заминете и да учите на друго място. Убеден съм, че много от вас ще направят днес своя информиран избор да продължат своето образование, да развият талантите си, да изградят своята професионална кариера близо до дома и родния град и ще запазят завинаги връзката с него, каза още заместник-кметът Попов.
В откриването на Кандидатстудентската борса се включиха още директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева, експерти от дирекцията, представители на ресорната комисия в Общинския съвет и на Регионалното управление на образованието. По традиция форумът се посещава от кандидат-студенти от цялата Варненска област. По врене на изложението те получават актуална информация за условията за кандидатстване, сроковете за записване и прием, програмите на обучение и семестриалните такси във всеки университет. Бъдещите студенти се информират още от възможностите за студентски стажове и кариерна реализация след завършване на висше образование.
