"Безопасно на две колела" – нова образователна програма на Апелативния съд във Варна
Инициаторът Георги Йовчев – е съдия в Търговското отделение и запален велосипедист, участник в международни състезания, печелил множество награди. Той сподели личния и професионалния си опит. "Трите най-важни правила, когато си с колело, е да бъдеш видим, предвидим и дисциплиниран“, обясни с примери съдия Йовчев.
Сертифицираният треньор, състезател и съдия в състезания Никола Цанев обърна внимание на здравословния начин на живот, част от който е и колоезденето. "Дори половин час на ден помага съществено за развитието на мускулатурата и костната система, и за цялостното ни здраве“, казва Никола.
Да носим каски, да се движим в дясната част на пътното платно и да минаваме по пешеходните пътеки слезли от колелото са мерки, които предпазват от инциденти. Акцент бе поставен на ролята и на останалите участници в движението - задължението на шофьорите на автомобили да пазят велосипедистите. Например – като спазват дистанция зад и встрани от тях, не пресичат пътя им, а при спрял автомобил при отварянето на шофьорската врата първо се огледат за приближаващ колоездач.
16-годишният състезател по шосейно и планинско колоездене Габриел Кателиев показа на младежите как безопасно да преодоляват препятствия. Момчето сподели най-честите проблеми, които среща докато кара.
В събитието заедно с децата си се включиха представители на съдилищата във Варна и на велоклубове. Организирани бяха забавни игри, а победителите спечелиха награди. С групова обиколка по централните велоалеи всички нагледно демонстрираха правилата.
С инициативата "Безопасно на две колела“ екипът на Апелативен съд – Варна остава верен на една от своите каузи – превенцията. "Безопасно на две колела“ е проект, който съдът добавя към кампаниите "Децата и наркотиците: истина и легенди“ – за рисковете от употребата на наркотици и "Правилата ни пазят“ – за пътната безопасност. Най-важната цел в образователните програми на институцията е да пази и възпитава децата.
