ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатен достъп на граждани до спортно-развлекателни съоръжения и басейни във Варна, вижте кога
©
ОСРК "Младост"
Игрища
От 23.09. до 30.09. 2025 г.:
- Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.
- Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч.
"Ледена пързалка"
23.09.2025 г. - 13:00 ч. – 14.00 ч.
24.09.202 5г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
25.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
26.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
29.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
30.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
ОСК "Морска градина"
27.09. и 28.09.2025 г.:
- Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.
От 24.09. до 30.09.2025 г.
- Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.
От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.
- Волейболно игрище – 14:00 – 16:00
ОСК "Чайка"
От 25.09. до 26.09.2025 г.:
- Футболно игрище - 13:00 – 16:00 ч.
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
- Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.
ПБ "Делфини"
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
1 коридор - 12:00 - 13:00 ч.
ПК "Приморски, Закрит басейн "Др. Любен Лазаров"
От 23.09. до 26.09.2025г.
07.00 – 08.00ч.
ОСК "Аспарухов парк"
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
- Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.
- Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.
Тенис кортове "Чайка"
От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.
- два корта - 12:00 - 14:00 ч.
Още от категорията
/
Община Варна ще кандидатства с проект за озеленяване и облагородяване на зоната около Шокъровия канал
17.09
Борислав Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, заловен с 50 кг марихуана
15.09
Община Варна осигури нов бус на Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Йоан Златоуст"
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: Граждани на протест пред...
20:28 / 18.09.2025
Пореден протест срещу задържането на кмета Коцев във Варна
20:27 / 17.09.2025
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.