Градският транспорт във Варна ще бъде безплатен в новогодишната нощ. От 22:00 часа на 31 декември 2025 г. до около 03:00 часа на 1 януари 2026 година ще се обслужват безплатно следните линии - №7, №31, №17, №12, №22, №148, №82 и №83.От сп. " Козирката“ – 22:00, 22:20, 00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 ч.От сп. " Елпром“ – 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 ч.От сп. "ЖП Гара" - 22:45 ч.От сп. "Козирката“ - 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.От сп. "Обръщач Виница“ – 22:45, 23:15, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.От сп. "Димчо Дебелянов“ - 22:30, 22:50, 00:30, 00:50, 01:30, 02:00, 02:30 ч.От кв. "Галата“ – 23:00, 23:15, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.От сп. "Централна поща“ - 00:30, 01:30, 02:30 ч.От сп. "Бриз“ - 22:30, 01:00, 02:00 ч.От сп. "Бл. 407“ - 22:05, 23:05, 01:10, 02:10 ч.От сп. "Катедрала“ - 22:35, 00:40, 01:40, 02:40 ч.От сп. "Катедрала“ - 22:25, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.От кв. "Вл. Варненчик“ /бл. 407/ - 21:55, 22:30, 22:55, 01:00, 01:30, 02:00 ч.От сп. "Димчо Дебелянов“ - 22:00, 22:30, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.От кв. "Вл. Варненчик“ /бл. 407/ – 21:30, 22:00, 22:40, 23:00, 01:00, 01:30, 02:00 ч.От сп. "Димчо Дебелянов“ - 22:15, 22:45, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 ч.От кв. "Вл. Варненчик“ /бл. 407/ – 21:45, 22:15, 22:50, 23:15, 01:15, 01:45 ч.