Безплатен киноследобед в Балчик на 13 февруари
© БТА
Започват в 13:00 ч. с прожекцията на анимирания филм "Снежни топки" - една снежна еуфория за малки и пораснали момчета и момичета, изпълнена с много весели моменти, надежда и приятелства. След това за всички малчугани ще има забавна анимация, игри и изненади.
В 18:30 ч. очаквайте първия български финансов трилър "Борсови играчи" с участието на Александър Алексиев, Радина Кърджилова, Мариан Вълев, Боряна Братоева и още известни и любими български актьори (не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст).
Входът е свободен, а влизането за прожекциите ще се осъществява през централен вход за архитектурно-парковия комплекс.
Още от категорията
/
Огромен процент от всички пенсии за инвалидност са във Варна – на какво се дължи регионалният дисбаланс
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относ...
15:48 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.