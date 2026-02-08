Безплатен за всички зрители януарски киноследобед в Културен център "Двореца“ в Балчик. Събитието ще се проведе на 13 февруари, като ще бъдат прожектирани безплатно два филма. Това съобщиха от културната институция.Започват в 13:00 ч. с прожекцията на анимирания филм "Снежни топки" - една снежна еуфория за малки и пораснали момчета и момичета, изпълнена с много весели моменти, надежда и приятелства. След това за всички малчугани ще има забавна анимация, игри и изненади.В 18:30 ч. очаквайте първия български финансов трилър "Борсови играчи" с участието на Александър Алексиев, Радина Кърджилова, Мариан Вълев, Боряна Братоева и още известни и любими български актьори (не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст).Входът е свободен, а влизането за прожекциите ще се осъществява през централен вход за архитектурно-парковия комплекс.