Безплатен подарък за любителите на разходките във Варна днес
Място на тръгване: Туристически информационен център – гр. Варна
Часове на провеждане:
26 януари 2026 г. – тур на български език – от 12:00 ч.
26 януари 2026 г. – тур на английски език – от 15:00 ч.
Инициативата цели да популяризира културно-историческото наследство на града, както и ролята на лицензираните екскурзоводи за развитието на устойчив туризъм. Те имат ключово място в представянето на културното и историческото богатство на Варна, като не просто водят посетителите от една забележителност до друга, а чрез своите знания и разкази правят историята жива, разкриват интересни факти и легенди и създават емоционална връзка между гостите и града.
Екскурзоводите допринасят за устойчивия туризъм, като насърчават уважението към културното наследство и дават препоръки за отговорно поведение на туристите. Професията изисква широка обща култура, езикови умения, комуникативност и способност знанието да бъде поднесено по достъпен и увлекателен начин.
Без приноса на екскурзоводите туристическото преживяване често остава повърхностно – именно те са мостът между миналото и настоящето на града и гарантират, че всеки гост на Варна си тръгва с по-дълбоко разбиране за културната ѝ идентичност и духа на морската столица.
