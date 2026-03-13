На 19 март 2026 г., четвъртък, от 18.30ч., в хотел Рослин Димят, ще се състои безплатен семинар за личностно развитие и усъвършенстване по темите в бестселъра "ПИТАЙ СЪРЦЕТО, Мениджър на щастието“ на издателство "Анхира“ с автор Андрей Николов."Ще учим, чрез преживяване и ще разгледаме значителни екзестенциални и фундаментални теми, за по-мъдър, стойностен и вдъхновен живот. Ко - водещи, ще бъдат лекари, които са се превърнали в холистични, с които ще поговорим за психосоматичните причини за появата на болестта и хормоните на щастието. Представянето във Варна е за първи път, сред редица от други градове в България и е посветено в подкрепа на хората, търсейки и опознавайки себе си, както и на пролетното равноденствие и настъпващия празник Благовещение.", разказва авторът."Питай сърцето“ е искрена и лична изповед на автора, която вдъхновява читателите да намерят отговор на важните екзистенциални въпроси. Това е книга за благодарността, обичта към себе си и осъзнатостта като ключ към наслаждението от живота. С помощта на мъдри притчи и истории от личния си опит, авторът води своите читатели към редица прозрения за смисъла на съществуването, дори в най-трудните моменти, пред които всеки е изправен в определен етап от живота си. Усвоявайки уроците на собствените си страхове и приемайки предназначението на болката, човешкото сърце съумява да познае причинността на събитията в живота и да заобича настоящето.Андрей Николов е предприемач и инвеститор, бакалавър по Бизнес администрация, с множество квалификации в сферата на психологията. Завършил е курс по позитивна психотерапия и умело борави с метода НЛП (невро-лингвистично програмиране). Консултант е по личностно развитие, иницииран по метода за техника за регенериране на клетките на Рене Мей, от където се корени и силния му интерес към родовата астрология, популярната психология и езотериката. Андрей Николов посвещава жизнения си път на подкрепата на хора, загубили вяра в себе си.Мениджърите от издателство "Анхира" споделят, че още в първите дни след издаването й "Питай сърцето" предизвиква небивал интерес от страна на големите книжарници и бързо се превръща в бестселър за 2024 година.За книгата си авторът споделя: "Животът е дар, който ни позволява да разгърнем потенциала си и да приветстваме най-добрия си "Аз“. Когато осъзнаете магията на живота и допуснете в себе си обичта, прошката и благодарността, вие ще сте способни да предприемете действията, необходими за осъществяване на най-съкровените ви копнежи, колкото и неосъществими да са ви се стрували някога те. Силата и мъдростта се коренят във вашето сърце и именно то знае отговора на въпросите, които си задавате. Всичко, от което се нуждаете, за да изпитате радостта, вече е във вас. Сърцето ви пази ключа към щастието. А вие само трябва да го попитате."Книгата е налична на пазара и за поръчка в сайта на автора: www.andreynikolov.com.