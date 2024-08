Безплатен сърф за младежи със специални нужди на плажа Аспарухово

© Yes Сърф За четвърта година на плаж Аспарухово край Варна се провеждат безплатни занимания по водни спортове за деца и младежи със специални нужди. Следващите дати на инициативата "Yes Сърф" са 18 август и 8 септември.



Сигурно не си представяте как човек може да слезе от инвалидната си количка и влезе със сърф сред морските вълни.



Сигурно си мислите, че деца с ментални и психически проблеми трудно биха се справили с каяк или падъл борд. Точно тези стереотипи разбиват ентусиастите от сърф училище "Акаша", които за поредна година доставят неописуема радост на децата и младежите със специални нужди. Без ограничения, без предразсъдъци, без пари - заради щастието да са в морето.



"Това не е занимание, това е отваряне на нов свят за нашите деца, нови усещания, нов адреналин, нов мироглед, децата чакат тези занимания с нетърпение", заяви пред БНР майката на Ясен - един от редовните участници в "Yes Сърф", и който сменя количката със специалните приспособления върху сърфа.



Всъщност тази инициатива е вече на осем години и започва с първия летен лагер на столичната организация "ParaKids" в Синеморец.



С всяка поредна година сърф училището "Акаша" трупа опит и знания как да направят водните спортове привлекателни за децата със специални потребности. Една от инструкторките е Илияна Стоилова, която е и основният двигател на безплатните сърф занимания.