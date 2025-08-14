Зоната за кратковременно паркиране т.нар. "синя зона“, която функционира в централната градска част на Варна, ще бъде безплатна за жителите и гостите на града на празника на морската столица 15 август - Св. Успение Богородично, съобщават от ОП "Общински паркинги и синя зона".Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на "синя зона“ и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк“.Заплащането за кратковременно паркиране в "синя зона“ ще бъде възстановено от 16 август (събота) с обичайното работно време от 9:00 до 20:00 часа.За повече информация гражданите могат да използват телефон 070 070 352.