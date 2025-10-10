ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатна творческа работилница за значки с послание ще се проведе във Варна
Творческата работилница ще се състои на 11 октомври (събота) от 10:00 ч. в базата на Асоциацията, с адрес: бул. "Цар Освободител“ №64.
Участниците ще имат възможност да създадат собствен дизайн на тема "Варна – културна столица“, като по този начин да изразят своето лично виждане за културната идентичност и духа на града. Всички материали за работа са осигурени от организаторите от Асоциация "Да съхраним жената“, а участието е безплатно.
Поради ограничените места, е необходимо предварително записване на e-mail: women_asg@abv.bg.
Само включилите се в първата работилница ще имат възможност да участват и във второто издание на 25 октомври 2025 г., когато създадените дизайни ще се превърнат в уникални значки с помощта на специална машина. Всяка значка ще остане за спомен на нейния автор.
Инициативата цели да насърчи младите хора да творят, да изразяват своите идеи и да оставят личен културен отпечатък в духа на посланието: "Варна усеща културата!“
