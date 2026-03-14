По повод Европейския ден на логопедията, който по традиция се отбелязва на 6 март, КСУ "Вижън Джуниър“ – Варна стартира информационната кампания "Речта – моята суперсила“, насочена към ранната подкрепа за развитието на детската реч. В рамките на инициативата през целия месец март в центъра ще се провеждат безплатни логопедични консултации за деца на възраст от 3 до 12 години.Инициативата има за цел да насърчи родителите да обръщат внимание на първите сигнали в развитието на речта и да търсят професионална консултация, когато имат съмнения. Такива могат да бъдат по-късното проговаряне, ограничен речников запас, трудности при произношението на определени звукове или ситуации, в които детето разбира и изпълнява инструкции, но предпочита да общува чрез жестове вместо с думи. Сред сигналите, заслужаващи внимание, са и реч, която е трудно разбираема за околните, както и появата на заекване или повторения в говорa. Навременната оценка позволява ранна подкрепа и по-ефективна работа както с детето, така и със семейството.Срещите се провеждат от квалифицираните специалисти на "Вижън Джуниър“ и включват първична оценка на речевото развитие и насоки за следващи стъпки при необходимост."Всяко дете има какво да каже — като логопед вярвам, че ключът е в навременната подкрепа и успешната комуникация“, споделя Ралица, логопед в КСУ "Вижън Джуниър“.Като част от инициативите през март "Вижън Джуниър“ ще организира ден на отворените врати, който ще се проведе на 17 март по повод Световния ден на социалната работа. Посетителите ще могат да се включат в творчески детски работилници, да се запознаят със специалистите на "Вижън Джуниър“ и да получат полезна информация и консултация за развитието на своето дете. Гостите на събитието ще имат възможност и да разгледат изложба с детски рисунки на тема "Доброто сърце“.Желаещите да получат професионална насока относно речевото развитие на своето дете могат да се свържат с екипа на КСУ "Вижън Джуниър“, като попълнят онлайн формата за регистрация или на телефон 0884 688 117. Консултациите се провеждат в центъра на адрес: гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 27.● 10:00 – 11:30 ч.Арт работилница "Творци без граници“: Изработване на картички за Първа пролет, рамки за снимки и оригами.● 12:00 – 13:00 ч.Арт щафета: Занимания за развитие на общата и фината моторика, рисуване с пръсти и изработване на картички.● 14:00 – 15:30 ч.Работилница за свещи: Изработване на ароматни свещи от натурален соев восък и ароматни масла.● 16:00 – 17:30 ч.Кулинарна работилница "Да бъдем здрави“: Беседа на тема здравословно хранене и приготвяне на сурови бонбони.През целия ден гостите ще могат да разгледат изложба с детски рисунки на тема "Доброто сърце“ и да оставят своя цветен отпечатък върху символичното "Дърво на доброто“.