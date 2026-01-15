От 26 до 29 януари Държавна опера Варна организира безплатни майсторски класове (без такса за участие) с изявените италиански музиканти Джузепе Албанезе (пиано) и Якопо Сипари ди Пескасероли (дирижиране). Класът по пиано с Джузепе Албанезе ще се провежда от 10 до 14 часа в четирите посочени дни на Сцена Филиал. Класът по дирижиране с Якопо Сипари ди Пескасероли ще се провежда от 15 до 18 часа в четирите посочени дни в стая 108. След финала на майсторските класове на определени участниците ще бъде дадена възможност да дирижират увертюра в рамките на Симфоничния концерт на 30 януари.Кандидатстващите за участие в майсторските класове пианисти и диригенти могат да изпращат своите заявки (автобиография и по възможност видео файл с тяхно изпълнение) до 23 януари на имейл адреса на артистичния секретар на Държавна опера Варна: artsecretary@tmpcvarna.com. Всички селектирани кандидати ще получат уведомление.Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), във връзка с одобрено предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.021-0011 "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", финансирано по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС по процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.