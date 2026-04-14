По инициатива на Катедрата по очни болести и зрителни науки към Факултета по медицина и на Катедрата по оптометрия и професионални болести към Факултета по обществено здравеoпазване, в периода 15.04 – 30.04 ще се проведе апаратно скринингово изследване за ранно откриване на:
Диабетна ретинопатия
Макулна дегенерация свързана с възрастта
Глаукома
Това са трите основни социално-значими очни заболявания, водещи до трайни зрителни увреждания. Според специалистите ранното им откриване и започване на адекватно лечение са изключително важни за запазване на нормалното зрение.
Изследванията са предназначени за преподаватели, служители, студенти, близки на служители на МУ- Варна.
Място на провеждане:
15.04 – 23.04 - Сграда на РЗИ, Лаборатория 416, IV етаж
27.04 – 30.04 - Сграда Ректорат на МУ–Варна
Часове на провеждане: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа
Изследването ще се осъществи с дигитална камера iCare DRSplus, част от iCare Screening Solution, която използва изкуствен интелект за автоматизиран анализ на изображения на очното дъно, позволява висококачествена диагностика без разширяване на зениците и ефективен скрининг дори при пациенти с намалена прозрачност на очните среди.
Не е необходимо предварително записване.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.