По инициатива на Катедрата по очни болести и зрителни науки към Факултета по медицина и на Катедрата по оптометрия и професионални болести към Факултета по обществено здравеoпазване, в периода 15.04 – 30.04 ще се проведе апаратно скринингово изследване за ранно откриване на:

Диабетна ретинопатия

Макулна дегенерация свързана с възрастта

Глаукома

Това са трите основни социално-значими очни заболявания, водещи до трайни зрителни увреждания. Според специалистите ранното им откриване и започване на адекватно лечение са изключително важни за запазване на нормалното зрение.

Изследванията са предназначени за преподаватели, служители, студенти, близки на служители на МУ- Варна.

Място на провеждане:

15.04 – 23.04 - Сграда на РЗИ, Лаборатория 416, IV етаж

27.04 – 30.04 - Сграда Ректорат на МУ–Варна

Часове на провеждане: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа

Изследването ще се осъществи с дигитална камера iCare DRSplus, част от iCare Screening Solution, която използва изкуствен интелект за автоматизиран анализ на изображения на очното дъно, позволява висококачествена диагностика без разширяване на зениците и ефективен скрининг дори при пациенти с намалена прозрачност на очните среди.

Не е необходимо предварително записване.