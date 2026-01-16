По повод Европейския ден на туризма, който се отбелязва на 26 януари, Варна ще предложи на жителите и гостите на града безплатни тематични пешеходни турове на български и английски език. Организатори на инициативата са дирекция "Туризъм" към Община Варна и Туристическият информационен център, в партньорство със Съюза на екскурзоводите в България. Участниците ще имат възможност да се запознаят както с емблематични забележителности на Варна, така и с по-малко познати истории, любопитни факти и градски легенди, които разкриват богатото минало и духа на морската столица. Туровете са подходящи както за туристи, така и за местни жители и са с продължителност около 90 минути.Туристически информационен център – гр. Варна26 януари 2026 г. – тур на български език – от 12:00 ч.26 януари 2026 г. – тур на английски език – от 15:00 ч.Инициативата цели да популяризира културно-историческото наследство на града, както и ролята на лицензираните екскурзоводи за развитието на устойчив туризъм. Те имат ключово място в представянето на културното и историческото богатство на Варна, като не просто водят посетителите от една забележителност до друга, а чрез своите знания и разкази правят историята жива, разкриват интересни факти и легенди и създават емоционална връзка между гостите и града.Екскурзоводите допринасят за устойчивия туризъм, като насърчават уважението към културното наследство и дават препоръки за отговорно поведение на туристите. Професията изисква широка обща култура, езикови умения, комуникативност и способност знанието да бъде поднесено по достъпен и увлекателен начин.Без приноса на екскурзоводите туристическото преживяване често остава повърхностно – именно те са мостът между миналото и настоящето на града и гарантират, че всеки гост на Варна си тръгва с по-дълбоко разбиране за културната ѝ идентичност и духа на морската столица.През 2025 г. в безплатните пешеходни обиколки са участвали гости от 53 държави, като най-много са били от Германия (21%), Великобритания (11%), Франция (10%), САЩ (5,7%) и Испания (5%). През 2026 г. инициативата ще се проведе за тринадесета поредна година.