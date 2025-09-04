ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатни прегледи в голяма болница във Варна
©
Прегледите за рак на маточната шийка се извършват всеки делничен ден от 8.00 до 9.00 часа от д-р Светослав Узунов. Часовете за преглед при уролог са: четвъртък от 12.00 до 13.00 часа при д-р Константин Петров и петък от 12-00 до 13.00 часа при д-р Тони Стателов. Прегледите за рак на кожата са всеки вторник от 8.00 до 9.00 часа при д-р Дияна Камбурова и д-р Бисерка Въжарова. Прегледите от специалисти – хирурзи ще се извършват всеки ден от 12.00 до 13.00 ч в хирургичните кабинети съответно: в понеделник при д-р Илиян Илиев и д-р Богдан Богданов; във вторник - при д-р Николай Малев и д-р Николай Георгиев; в сряда – при д-р Моника Занева и д-р Здравко Димитров и в четвъртък –при д-р Юлиян Димитров и д-р Станисвал Ненков.
Записванията за профилактичните прегледи по Общинска програма "Профилактика на онкологични заболявания“ ще стават месец за месец до изчерпване на средствата на регистратурата на Диагностично-консултативния блок на здравното заведение на телефон 052 975 840.
Още от категорията
/
Областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева застава зад Националния форум на читалищата в България
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.