От вторник, 9.09.2025 г. започва записването за безплатни профилактични прегледи в СБАЛОЗ – Варна по Общинска програма "Профилактика на онкологични заболявания“. Те ще се реализират с финансовото съдействие на община Варна в основните направления от дейността на здравното заведение.Прегледите за рак на маточната шийка се извършват всеки делничен ден от 8.00 до 9.00 часа от д-р Светослав Узунов. Часовете за преглед при уролог са: четвъртък от 12.00 до 13.00 часа при д-р Константин Петров и петък от 12-00 до 13.00 часа при д-р Тони Стателов. Прегледите за рак на кожата са всеки вторник от 8.00 до 9.00 часа при д-р Дияна Камбурова и д-р Бисерка Въжарова. Прегледите от специалисти – хирурзи ще се извършват всеки ден от 12.00 до 13.00 ч в хирургичните кабинети съответно: в понеделник при д-р Илиян Илиев и д-р Богдан Богданов; във вторник - при д-р Николай Малев и д-р Николай Георгиев; в сряда – при д-р Моника Занева и д-р Здравко Димитров и в четвъртък –при д-р Юлиян Димитров и д-р Станисвал Ненков.Записванията за профилактичните прегледи по Общинска програма "Профилактика на онкологични заболявания“ ще стават месец за месец до изчерпване на средствата на регистратурата на Диагностично-консултативния блок на здравното заведение на телефон 052 975 840.