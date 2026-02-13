Сподели close
За пета поредна година Медицинският университет във Варна ще се включи в отбелязването на Световния ден на слуха 3 март с безплатни профилактични прегледи за нарушения на слуха. Тази година те ще преминат под мотото: "От общностите до класните стаи: грижа за слуха за всички деца“.

Прегледите ще се проведат от 17 до 28 февруари в сектор "Аудио-вестибуларна и сънна медицина“ в Университетския медико-дентален център на адрес: Варна, бул. Цар Освободител 84, ет. 1, каб. 114.

Пациентите ще бъдат преглеждани само след предварително записване на час на следните телефони: +359 882 413 456; +359 52 677 299.

Записванията се извършват до запълване на свободните часове.

