Припомняме, че във връзка с официалните празници и почивни дни - 1 май 2026 г. (петък) - Ден на труда и на международната работническа солидарност и 6 май 2026 г. (сряда) - Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия зоните за кратковременно паркиране - т.нар. "синя зона“ и "зелена зона“, ще бъдат безплатни за жителите и гостите на Варна.

От ОП "Общински паркинги и синя зона“ призовават водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоните и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк“.