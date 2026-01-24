Безплатни туристически обиколки във Варна в понеделеник
© Община Варна
Място на тръгване: Туристически информационен център – гр. Варна
Часове на провеждане:
26 януари 2026 г. – тур на български език – от 12:00 ч.
26 януари 2026 г. – тур на английски език – от 15:00 ч.
Инициативата цели да популяризира културно-историческото наследство на града, както и ролята на лицензираните екскурзоводи за развитието на устойчив туризъм. Те имат ключово място в представянето на културното и историческото богатство на Варна, като не просто водят посетителите от една забележителност до друга, а чрез своите знания и разкази правят историята жива, разкриват интересни факти и легенди и създават емоционална връзка между гостите и града.
Екскурзоводите допринасят за устойчивия туризъм, като насърчават уважението към културното наследство и дават препоръки за отговорно поведение на туристите. Професията изисква широка обща култура, езикови умения, комуникативност и способност знанието да бъде поднесено по достъпен и увлекателен начин.
Без приноса на екскурзоводите туристическото преживяване често остава повърхностно – именно те са мостът между миналото и настоящето на града и гарантират, че всеки гост на Варна си тръгва с по-дълбоко разбиране за културната ѝ идентичност и духа на морската столица.
През 2025 г. в безплатните пешеходни обиколки са участвали гости от 53 държави, като най-много са били от Германия (21%), Великобритания (11%), Франция (10%), САЩ (5,7%) и Испания (5%). През 2026 г. инициативата ще се проведе за тринадесета поредна година.
Още от категорията
/
Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Делото на бившия кмет на Варна Иван Портних ще се разглежда от СГ...
15:38 / 23.01.2026
Варна излиза на протест днес
08:39 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.