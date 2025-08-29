ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатните концерти на сцена "Раковина" ще радват варненци и през септември
Програма на сцена "Раковина“ по дни:
1 септември (понеделник)
18:00 часа - Концерт на гръцки хор "Одесос" при Българо-гръцко дружество "Одесос"
2 септември (вторник)
18:00 часа - Концерт на вокална група "Радуга дъга" при ТД "Капитан Петко Войвода" – Варна
3 септември (сряда)
18:00 часа - Концерт на дамска вокална група "Орфеево цвете" при ТД "Капитан Петко войвода" – Варна
4 септември (четвъртък)
18:00 часа - Концерт на камерен хор "Родни балкани" към ТД "Родни балкани"
5 септември (петък)
18:00 часа - Концерт на ДТС "Звездичка", СВГ "Зорница", мъжко трио "Феникс", женски квартет "Сияние", КНХ "Плеяди", школа по модерен балет "Вега" и солисти при НЧ "Димо Цонков 1927" - с. Звездица
6 септември (събота)
10:00 - 13:00 часа - "Есенно ехо от Раковината"
13:00 - 18:00 часа - XIX Областен празник на фолклорното изкуство "Песни на брега", организатор НЧ "Македония - 2005“
7 септември (неделя)
18:00 часа - Концерт на музикално-танцови самодейни състави при НЧ "Христо Смирненски 1926" - с. Здравец
8 септември (понеделник)
18:00 часа - Концерт на трио Македонка и Авлига при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“ (фолклор)
9 септември (вторник)
19:00 часа - Концерт на танцов клуб "Добруджанско сърце" при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“
10 септември (сряда)
18:00 часа - Концерт на хор "Камчийска лилия" при сдружение "Хор Камчийска лилия"
11 септември (четвъртък)
18:00 часа - Концерт на духовия оркестър на пожарната команда на Хановер – Германия
12 септември (петък)
19:00 часа - Концерт на танцов клуб "Мегдана" при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“
13 септември (събота)
19:00 часа - Концерт на рок група "СУИЧ" при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“
14 септември (неделя)
18:30 часа - Концерт на вокално студио "Angel voices" при НЧ "П. Р. Славейков - 1928"
15 септември (понеделник)
17:00 часа - Концерт на група ученици от музикална гимназия от Виена
16 септември (вторник)
18:00 часа - Концерт на танцов състав "Надиграй ме" - деца и възрастни, хорова фолклорна формация "Галатея" , ДФГ "Галенчета“ и солисти при НЧ "Васил Левски - Галата 1927"
17 септември (сряда)
18:00 часа - Концерт на група по народно пеене "Импулс" и група "Танц терапия" (нар. танци) към Асоциация "Да съхраним жената"
18 септември (четвъртък)
18:00 часа - Концерт на ПГ "Светлина" при НЧ "Христо Смирненски - 1946"
19 септември (петък)
18:00 часа - Концерт на фолклорна формация "Четирилистна детелина"
21 септември (неделя)
18:00 часа - Концерт "С песните на Елвис Пресли" - в изпълнение на Владимир Маринов
27 септември (събота)
10:30 - 15:30 часа - "Варна играе" - организатор дирекция "Спорт" при Община Варна
Още от събитийния календар на Варна можете да откриете на новия информационен портал https://varna.events/
