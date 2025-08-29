Сподели close
Разнообразна музикална програма и фолклорни танцови изпълнения от български и чуждестранни артисти очакват варненци и гостите на града и през целия месец септември. В безплатните концерти на сцена "Раковина“ в Морската градина ще звучат хорове, вокални групи, фолклорни формации и други.

Програма на сцена "Раковина“ по дни: 

1 септември (понеделник)

18:00 часа - Концерт на гръцки хор "Одесос" при Българо-гръцко дружество "Одесос"

2 септември (вторник)

18:00 часа - Концерт на вокална група "Радуга дъга" при ТД "Капитан Петко Войвода" – Варна

3 септември (сряда)

18:00 часа - Концерт на дамска вокална група "Орфеево цвете" при ТД "Капитан Петко войвода" – Варна

4 септември (четвъртък)

18:00 часа - Концерт на камерен хор "Родни балкани" към ТД "Родни балкани"

5 септември (петък)

18:00 часа - Концерт на ДТС "Звездичка", СВГ "Зорница", мъжко трио "Феникс", женски квартет "Сияние", КНХ "Плеяди", школа по модерен балет "Вега" и солисти при НЧ "Димо Цонков 1927" - с. Звездица

6 септември (събота)

10:00 - 13:00 часа - "Есенно ехо от Раковината"

13:00 - 18:00 часа - XIX Областен празник на фолклорното изкуство "Песни на брега", организатор НЧ "Македония - 2005“

7 септември (неделя)

18:00 часа - Концерт на музикално-танцови самодейни състави при НЧ "Христо Смирненски 1926" - с. Здравец

8 септември (понеделник)

18:00 часа - Концерт на трио Македонка и Авлига при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“ (фолклор)

9 септември (вторник)

19:00 часа - Концерт на танцов клуб "Добруджанско сърце" при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“

10 септември (сряда)

18:00 часа - Концерт на хор "Камчийска лилия" при сдружение "Хор Камчийска лилия"

11 септември (четвъртък)

18:00 часа - Концерт на духовия оркестър на пожарната команда на Хановер – Германия

12 септември (петък)

19:00 часа - Концерт на танцов клуб "Мегдана" при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“

13 септември (събота)

19:00 часа - Концерт на рок група "СУИЧ" при НЧ "Просвета 1927" - кв. "Аспарухово“

14 септември (неделя)

18:30 часа - Концерт на вокално студио "Angel voices" при НЧ "П. Р. Славейков - 1928"

15 септември (понеделник)

17:00 часа - Концерт на група ученици от музикална гимназия от Виена

16 септември (вторник)

18:00 часа - Концерт на танцов състав "Надиграй ме" - деца и възрастни, хорова фолклорна формация "Галатея" , ДФГ "Галенчета“ и солисти при НЧ "Васил Левски - Галата 1927"

17 септември (сряда)

18:00 часа - Концерт на група по народно пеене "Импулс" и група "Танц терапия" (нар. танци) към Асоциация "Да съхраним жената"

18 септември (четвъртък)

18:00 часа - Концерт на ПГ "Светлина" при НЧ "Христо Смирненски - 1946"

19 септември (петък)

18:00 часа - Концерт на фолклорна формация "Четирилистна детелина"

21 септември (неделя)

18:00 часа - Концерт "С песните на Елвис Пресли" - в изпълнение на Владимир Маринов

27 септември (събота)

10:30 - 15:30 часа - "Варна играе" - организатор дирекция "Спорт" при Община Варна

Още от събитийния календар на Варна можете да откриете на новия информационен портал https://varna.events/