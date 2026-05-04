В периода 18–22 май 2026 г. във Варна ще се проведе безплатно практическо обучение "Успешен старт на работа“, насочено към хора с трайни увреждания, които търсят възможности за професионална реализация.

Обучението ще се проведе в рамките на пет дни, по 4 часа дневно, в напълно оборудвано и достъпно обучително пространство.

Програмата е разработена така, че да отговаря на реалните предизвикателства, пред които са изправени хората с увреждания при търсене и задържане на работа. Участниците ще имат възможност да работят върху:

● откриване и представяне на личните силни страни

● развитие на умения за комуникация и работа в екип

● подготовка за търсене на работа и успешно представяне на интервю

● адаптация към работна среда и управление на стреса

● по-добро разбиране на правата и възможностите на работното място

Обучението ще бъде водено от екип от психолози, обучители и кариерни консултанти.

В последния ден от програмата е предвидена среща с работодатели, която има за цел да създаде директна връзка между участниците и потенциални възможности за заетост.

Всеки участник, преминал успешно обучението, ще получи:

● сертификат за участие

● възможност за безплатна индивидуална кариерна консултация

Зад обучението стои социално предприятие "Неща с душа“. Екипът има над 8 години опит в работата с уязвими групи, като в момента в него работят 6 лица с увреждания.

Програмата е разработена в рамките на проекта "Empower Ability“, финансиран по програма Erasmus+. Партньорството с испанската организация Dinserta допринася за практическата насоченост на обучението и въвеждането на утвърдени европейски практики.

Как може да се включите?

Участието в обучението е безплатно, като местата са ограничени до 20 души. Подборът ще се извърши след попълване на регистрационната форма.

Желаещите могат да се регистрират тук:

https://forms.gle/5264poH3zvtMXvsF6

Повече информация може да намерите във Facebook събитието : ТУК

За повече информация: 0896 807 605 или на имейл info@neshtasdusha.com