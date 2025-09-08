Във връзка с официалния празник – 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия – зоната за кратковременно паркиране ("синя зона“) в централната част на Варна ще бъде безплатна за жителите и гостите на града и днес, 8 септември, понеделник.Община Варна призовава водачите да спазват правилата за спиране и паркиране както в "синя зона“, така и извън нея. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост автомобилите ще бъдат премества чрез платформа тип "паяк“.Платеното паркиране в "синя зона“ ще бъде възстановено от 9 септември (вторник) с обичайното работно време от 9:00 до 20:00 часа.