Безплатно паркиране във Варна и днес
Община Варна призовава водачите да спазват правилата за спиране и паркиране както в "синя зона“, така и извън нея. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост автомобилите ще бъдат премества чрез платформа тип "паяк“.
Платеното паркиране в "синя зона“ ще бъде възстановено от 9 септември (вторник) с обичайното работно време от 9:00 до 20:00 часа.
