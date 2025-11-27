Благомир Коцев, този път към ЦИК. Припомняме, че Якова подаде един от сигналите към ОИК, в който се посочва, че Коцев следва да бъде отстранен от поста кмет поради трайна невъзможност да изпълнява функциите си.
Припомняме, че на последвалото извънредно заседние ОИК не отне правомощията на Коцев, а поиска допълнителна информация от общината относно дните отпуск, които е ползвал градоначалника.
На 26 ноември, ден преди Коцев да застане пред Окръжния съд, Якова е подала жалба и до ЦИК. Това обяви самата тя в личния си профил.
Varna24.bg публикува цялото изказване на Якова без редакторски корекции:
ПОДАДОХ ЖАЛБА ДО ЦИК – ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА СТОИ НАД ВСИЧКО
Искам да информирам всички, които следят случая, че вчера официално обжалвах пред Централната избирателна комисия Решение №380/23.11.2025 г. на ОИК – Варна.
Получих входящ номер и процедурата вече е в ход.
Направих го, защото вярвам, че нито една партия, нито един политик и нито един временен интерес не може да бъде поставян над закона.
А законът по чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА първо е ясен, и второ задължителен.
Обжалвах решението на ОИК-Варна, защото фактите са неоспорими:
Кметът Благомир Коцев е отсъствал над 61 дни от работа.
Ползвал е незаконосъобразни отпуски, включително "саморазрешени“ от ареста.
Издал е заповеди от място на задържане, което е юридически абсурд.
Има три повдигнати обвинения, включително за участия в схеми с обществени поръчки.
Обжалвах, защото законът не може да бъде прегазван нито от политически лидери, нито от партийни назначения, нито от агитки, които наричат себе си "поддръжници“, а реално бранят корупционните схеми.
И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО:
Има публично изтекли аудиозаписи публикувани в АФЕРА, в които негови приближени договарят "въздух“, проценти, натиск върху директори и поръчки за над 4 милиона лева годишно.
Това не е кметуване.
Това е управление от ареста.
И това категорично е в разрез с чл. 42, ал. 1, т. 10 ЗМСМА.
Какво се чува от аудиозаписите? "10–12% въздух“, "разделяне на проценти“, "лостове за директори“,
"няма да го биеш Ангел, той има ресурс“....
Гласовете на три фигури, свързани с Благо Коцев и ППДБ във Варна, говорят за схеми като от учебник по корупция.
"да оставим въздух да делим“;
"ще го натискаме през директорите“;
"ние с него ще си вземем процента“;
"давай по-висока цена, за да има за всички“;
"кметът посъветва да не оттегляш жалбата“;
"от милион и половина 100 хиляди чисти пари“.
Това ли е начинът, по който се управлява Варна?
Това ли защитават защитниците на Коцев?
За това ли пишат помпозни коментари по мой адрес?
Аудиото не е "интрига“.
Аудиото е доказателство за системно, организирано, арогантно договаряне за обществени поръчки, на обществени средства.
А към поддръжниците на Благомир Коцев, които ме нападнаха, ще кажа следното:
Преди да ме заплашвате, кълнете, наричате с обидни думи и квалификации – попитайте себе си:
Подкрепяте ли корупционните схеми в които има участие Благомир Коцев?
Защитавате ли човек, който не ходи на работа и подписва заповеди от ареста?
Съгласни ли сте училищните закуски за вашите деца и обществените поръчки да се търгуват като на пазара?
Това ли искате за Варна?
Това ли е "новият ви морал“?
Защото ако това защитавате, значи проблемът не е в мен, а във вас.
И това беше последната капка.
Затова жалбата ми до ЦИК беше задължителна.
Моята единствена цел е една.
Варна да се управлява от законен, действащ кмет, а не от човек, който отсъства над 61 дни, не от човек, който подписва заповеди от ареста и не от човек, около когото тежат записи и обвинения за проценти и принуда.
Подадох жалбата си до ЦИК, защото така изисква законът.
И защото вярвам, че нито един орган не трябва да работи под политическо влияние – било то от страна на ГЕРБ, ППДБ, БСП или когото и да било.
Правото не е партийно.
И тази битка не е партийна.
Ще продължа докрай, с документи, с факти и доказателства.
Всичко друго е шум, който няма сила да покрие истината.
Това е битка за града ни, а не за нечии проценти.
Днес, 27.11.2025 г., от 13:30 часа в Окръжния съд – Варна ще се гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това не е просто формалност, това е моментът, в който корупцията и злоупотребите с обществени средства ще бъдат поставени под светлината на закона.
На всички, които защитават Коцев и се опитват да омаловажат фактите, имам няколко въпроса:
Подкрепяте ли системно нарушаване на закона?
Подкрепяте ли човек, който управлява от ареста, раздава поръчки за милиони и използва "въздух“ и проценти, за да манипулира училищни бюджети и обществени средства?
