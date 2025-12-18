Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
©
Преди да бъде уволена, Якова е работила по проект за обновяване на градския транспорт във Варна по време на управлението на бившия кмет Иван Портних от ГЕРБ.
Цялото изказване на Биляна Якова, Varna24.bg публикува без редакторски намеси:
BTV, ТОВА КОЕТО ИЗЛЪЧИХТЕ, Е МЕДИЙНО ПРАНЕ. ИСТИНАТА НЕ СЕ КРИЕ ПОД ГРИМ.
На 17.12.2025 г. по bTV видяхме същия сценарий. Същия човек. Същите лъжи. И същото удобно мълчание на медията.
Благомир Коцев отново беше представен като "жертва“. Жертва на системата, на прокуратурата, на свидетелите. Жертва на всички, само не и на собствените си действия.
А истината е точно обратната.
В ефира на "Лице в лице“ при Цветанка Ризова той си позволи отново да говори за мен, свидетел и пострадало лице по наказателно производство срещу него. Изрече серия от лъжи, внушения и откровени клевети.
А bTV му предостави трибуна, без да зададе нито един съществен въпрос и без да ме потърси за позиция.
ЕТО ФАКТИТЕ, КОИТО ТЕЛЕВИЗИЯТА "ПРОПУСНА“:
1. МИТЪТ ЗА "ДЕЛОТО НА ТРУПЧЕТА“ И ЛЪЖАТА ЗА "ВЕРБУВАНЕ“
В ефира на bTV Благомир Коцев заяви буквално, че съм била "уволнена и вербувана от прокуратурата“, както и че моето дело било "на трупчета“.
Това не е мнение. Това е конкретно твърдение за извършено престъпление от моя страна и за злоупотреба с власт от страна на прокуратурата.
Истината е проста и проверима: проверката срещу мен, инициирана по негов донос, е прекратена, тъй като не е установено престъпление.
Ако някъде е имало "дело на трупчета“, то не е моето.
Днес срещу самия Коцев има внесен обвинителен акт и 70 тома доказателства.
Срещу мен няма "дело на трупчета“.
Няма обвинение.
Няма дори висящо производство.
Има единствено опит за публично внушение и дискредитиране на свидетел.
Твърдението, че съм "вербувана от прокуратурата“, представлява клевета и набеждаване, приписване на престъпно поведение и зависимости, които не съществуват.
Това е и директен опит за подкопаване на доверието в свидетел по наказателно производство.
2. НЕЗАКОННОТО УВОЛНЕНИЕ И ЦЕНАТА МУ
Коцев ме уволни незаконно.
Осъдих общината на две съдебни инстанции.
Съдът категорично установи, че заповедта за освобождаването ми е незаконосъобразна. В резултат на този управленски произвол общинският бюджет вече плати около 50 000 лв. (обезщетения и лихви).
Този факт не беше споменат в студиото.
3. ЛЪЖИТЕ ЗА ЗАПЛАТИТЕ
Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв.“ са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски.
За сметка на това в ефир не беше поставен въпросът за над 400 000 лв. дължим наем за ползване на общинска земя от него и семейството му, задължение към общината, установено със съдебни актове.
4. ЖУРНАЛИСТИЧЕСКОТО МЪЛЧАНИЕ
Цветанка Ризова не зададе нито един въпрос за записите, в които се говори за 10–12% "въздух“ при обществени поръчки.
Нито дума за доказателствата по делото.
Вместо това, дискредитиране на свидетелите и лъскане на имиджа на Благомир Коцев.
КАКВО СЛЕДВА:
Това, което Коцев изрече по мой адрес в ефира на bTV, попада пряко в състава на клевета и набеждаване по Наказателния кодекс.
За разлика от него, аз говоря с факти и документи, а не с внушения.
Ще го съдя за клевета, набеждаване и уронване на престижа. Искът ще бъде за 50 000 лв.
Изпращам официално ПРАВО НА ОТГОВОР до bTV по чл. 18 от ЗРТ. Правото на отговор не е услуга, то е закон.
ДО bTV: Очаквайте документите. С факти. С изпълнителни листове. С членове от НК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когато лъжата получава ефир, а истината мълчание, това вече не е журналистика.
Това е избор.
И за този избор се носи отговорност.
Още по темата
/
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих. 16 години подред, тя е печелила една и съща обществена поръчка
17.12
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи поредица лъжи и клевети по мой адрес
14.12
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
Още от категорията
/
Специалисти от центъра за деца с умствена изостаналост във Варна: Това е най-щастливият ден за тях!
13:36
Започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт във Варна за работа с евромонети
08:56
Коцев от София: Обсъдихме предстоящата обществена поръчка, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, кой...
17:43 / 17.12.2025
Дадоха старт на голям проект за Летище Варна
12:00 / 17.12.2025
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.