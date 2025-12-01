Биляна Якова е сигнализирала редица институции, в това число прокуратурата, Окръжен съд - Варна, НАП и т.н като е поискала да се разследва произхода на средствата за гаранцията на кмета Благомир Коцев.
По-късно, Якова реагира публично. По думите й срещу нея се води организирана атака. Публикуваме думите на Якова без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
След публикуването на моя сигнал и след като множество медии го разпространиха, срещу мен започна организирана атака от тролове и партийни активисти.
Вместо аргументи, получавам обиди.
Вместо правни контраточки, получавам ругатни, псувни и клевети.
Това не ме притеснява. Притеснява ме, че някои хора явно се страхуват само от едно, извършване на проверка.
И затова ясно заявявам:
Подаденият от мен сигнал е юридически обоснован.
Той съдържа, конкретни правни основания, цитирани устави на фондации, публични данни за събраните над 300 000 лв. и ясни въпроси към институциите.
Вярвам, че когато се събират над 300 000 лв. чрез организации с общественополезен статут, проверката е задължителна.
Това не засяга ничия чест, достойнство или политически избор.
Това е елементарен стандарт за прозрачност, същият, който се изисква от всяка фондация, всяка платформа и всеки публичен субект.
Подаването на сигнал НЕ Е престъпление.
Престъпление е друго, укриването на информация, заобикалянето на устави, използването на дарителски платформи за цели, които законът не допуска, и превръщането на обществени фондации в личен портфейл за обвиняеми.
Всеки гражданин има право да поиска проверка, особено когато се събират над 300 000 лв. чрез фондации, създадени за общественополезна дейност, а средствата служат за гаранция на обвиняемо политически обвързано лице, което има повдигнати обвинения и гаранцията му е събрана чрез фондации, които по закон имат друго предназначение.
Институциите, а не социалните мрежи, ще дадат отговорите.
Това е работа на Прокуратурата, ДАНС, НАП, КПК, Агенцията по вписванията (НПО регистър), Съдебния инспекторат.
Аз няма да отговарям на хора, които ме наричат с обидни думи, защото не могат да оборят нито един ред от написаното.
Фактите, цифрите и законовите основания са на масата. Не става дума за лични мнения или политически позиции, а за спазване на законите и уставите на фондациите, както и за защита на обществения интерес. Настоявам за незабавна, пълна и прозрачна проверка на събраните средства, на начина, по който съдът ги е приел, и на целия процес, свързан с гаранцията. Това не е въпрос на удобство или политическа воля, това е въпрос на законност, отчетност и обществена справедливост.
Аз няма да сляза на нивото на клеветите, и ругатните. Ще разчитам на институциите, закона, фактите и доказателствата...
Биляна Якова с нова атака срещу Коцев
©
Още по темата
/
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът
28.11
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
27.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
Още от категорията
/
Вижте времето във Варна
30.11
Адвокатът на Коцев: Няма как резултатът от делото да е различен от това кметът да бъде оправдан
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Вижте времето във Варна
08:48 / 30.11.2025
Първите елхи вече са на варненските пазари, ето колко струват таз...
14:00 / 29.11.2025
Обилен дъжд във Варна, жена: Вместо да дам 6 лв. за кафе на центъ...
13:21 / 29.11.2025
Актуални теми
Стефанов 24
преди 52 мин.
"...Институциите, а не социалните мрежи, ще дадат отговорите..." Кои институции? неКОРУМПИРАНИЯТ съд ли? Който пуска на свобода убийците ,крадците и всякакви идиоти! Нали това беше целта на връщането на делото във Варна!? А на града - майната му! Да затъва в мръсотия,боклуци и кал!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.