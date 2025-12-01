Сподели close
Бившата служителка на община Варна Биляна Якова е сигнализирала редица институции, в това число прокуратурата, Окръжен съд - Варна, НАП и т.н като е поискала да се разследва произхода на средствата за гаранцията на кмета Благомир Коцев.

По-късно, Якова реагира публично. По думите й срещу нея се води организирана атака. Публикуваме думите на Якова без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:

След публикуването на моя сигнал и след като множество медии го разпространиха, срещу мен започна организирана атака от тролове и партийни активисти.

Вместо аргументи, получавам обиди.

Вместо правни контраточки, получавам ругатни, псувни и клевети.

Това не ме притеснява. Притеснява ме, че някои хора явно се страхуват само от едно, извършване на проверка.

И затова ясно заявявам:

Подаденият от мен сигнал е юридически обоснован.

Той съдържа, конкретни правни основания, цитирани устави на фондации, публични данни за събраните над 300 000 лв. и ясни въпроси към институциите.

Вярвам, че когато се събират над 300 000 лв. чрез организации с общественополезен статут, проверката е задължителна.

Това не засяга ничия чест, достойнство или политически избор.

Това е елементарен стандарт за прозрачност, същият, който се изисква от всяка фондация, всяка платформа и всеки публичен субект.

Подаването на сигнал НЕ Е престъпление.

Престъпление е друго, укриването на информация, заобикалянето на устави, използването на дарителски платформи за цели, които законът не допуска, и превръщането на обществени фондации в личен портфейл за обвиняеми.

Всеки гражданин има право да поиска проверка, особено когато се събират над 300 000 лв. чрез фондации, създадени за общественополезна дейност, а средствата служат за гаранция на обвиняемо политически обвързано лице, което има повдигнати обвинения и гаранцията му е събрана чрез фондации, които по закон имат друго предназначение.

Институциите, а не социалните мрежи, ще дадат отговорите.

Това е работа на Прокуратурата, ДАНС, НАП, КПК, Агенцията по вписванията (НПО регистър), Съдебния инспекторат.

Аз няма да отговарям на хора, които ме наричат с обидни думи, защото не могат да оборят нито един ред от написаното.

Фактите, цифрите и законовите основания са на масата. Не става дума за лични мнения или политически позиции, а за спазване на законите и уставите на фондациите, както и за защита на обществения интерес. Настоявам за незабавна, пълна и прозрачна проверка на събраните средства, на начина, по който съдът ги е приел, и на целия процес, свързан с гаранцията. Това не е въпрос на удобство или политическа воля, това е въпрос на законност, отчетност и обществена справедливост.

Аз няма да сляза на нивото на клеветите, и ругатните. Ще разчитам на институциите, закона, фактите и доказателствата...