Бивш голям началник в Община Варна открива изложба днес. Творбите - акварел на Антония Йовчева са подредени в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна, ул. "Преслав“ 26. Откриването е в 17:00 часа.Дълъг път е изминала Антония, за да стигне до белия лист, до палитрата и до "Цветното дихание“ като начин на изразяване. Благодарна е за всеки миг от опита като журналист, като ПР на Варненския драматичен театър и като директор на общинската дирекция "Култура и духовно развитие“.За да влезем в цветното дихание на Антония обаче трябва да се въоръжим с нейното любопитство да "допрочете себе си“. Не съм сигурна кога е по-емоционална – когато рисува или когато разказва за себе си. За онези незабравими години в Санкт Петербург например, където изучава изкуство. Може да говори с часове за времето преживяно в Ермитажа, в Руския музей, за своите преподаватели или за този град на река Нева, който сам по себе си е университет за история на изкуството. Щастлива е, че е от поколението с космополитно отношение към света, че е израснала с произведенията на Рей Бредбъри, с творчеството на Аркадий и Борис Стругацки, че е гледала с часове оригинали на Роден, на Кандински и Айвазовски.Целият този емоционален и образователен опит я води и през 13-те години в телевизионната журналистика, която я среща с десетки талантливи хора на изкуствата и й дава свободата да общува с лекота. Именно предаването за култура и професионалния подход към всяка тема, свързана с хората на духа и творчеството я отвежда и към варненския театър, на когото посвещава с огромна обич и отдаденост 7 години от професионалния си път.Приема предизвикателството и с ясно начертана стратегия ръководи цели 10 години дирекция "Култура и духовно развитие“ в Община Варна. Казва, че това е времето, в което се е отблагодарила на държавата за образованието и опита, натрупан в университета по изкуствата в Санкт Петербург. Намира, че най-доброто, което е дала на своя град през тези години е насищането на градската среда с пластично изкуство. Гордее се с отстояването на каузата Варна да има паметници, които увековечават и носят паметта за бележити личности, свързани с историята и развитието на Варна – на Иван Церов, на Дабко Дабков, на Михаил Колони или барелефа на д-р Данаил Шишков.Антония буквално рестартира живота си след излизане от общината и го прави с любопитство. Любопитна е какво ще напише по-нататък в книгата на своя живот. Именно любопитството я изправя пред белия лист. Обича да рисува в самота. Намира свои пътища, за да преодолее първоначалния страх от бялото на платното и да се остави на емоцията, която пресъздава с цветове. В света на акварела я води художникът Любо Йотов, когото нарича свой ментор. Благодарна е и на Иван Обретенов, от когото също черпи вдъхновение и свобода. Най-специалното място в сърцето ѝ обаче е за д-р Юлиян Пенев, с когото споделя дом, мечти, обич, пътища или всичко онова, което наричаме Живот. Благодарна е на всеки, който я държи изправена, вдъхновена и свободна да търси себе си.Изложбата - акварел на Антония Йовчева "Цветни дихания“ може да разгледате всеки делничен ден до 12 декември 2025 година в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна, ул. "Преслав“ 26.